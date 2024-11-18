《國企紅籌》中交建將於下月贖回１０億美元次級擔保永續證券

《經濟通通訊社１８日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）宣布，已於今日
對根據發行人發行的１０億美元次級擔保永續證券發出贖回通知，以於今年１２月１９日（贖回
日期）按本金額贖回全部證券。於本公告日期，證券的未償付本金額為１０億美元。於贖回日期
完成贖回後，將再無其他已發行證券，因此發行人將向香港聯合交易所有限公司申請撤回證券上
市。（ｒｈ）
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字，有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題？► 立即投票
18/11/2024 17:35
《經濟通通訊社１８日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）宣布，已於今日
對根據發行人發行的１０億美元次級擔保永續證券發出贖回通知，以於今年１２月１９日（贖回
日期）按本金額贖回全部證券。於本公告日期，證券的未償付本金額為１０億美元。於贖回日期
完成贖回後，將再無其他已發行證券，因此發行人將向香港聯合交易所有限公司申請撤回證券上
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