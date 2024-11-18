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AH股新聞

18/11/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同拜登在利馬舉行會晤

　　《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１６日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平指出，過
去４年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。
　
財政政策加力，鞏固經濟向好態勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從最新公布的１０月經濟數據看，經濟運行呈穩中有進、穩中有升態勢；結合內外部形勢看，經
濟持續回升基礎仍待鞏固。專家表示，為鞏固經濟回升基礎，有關部門將實施更加給力的財政政
策。具體來看，赤字率仍有提升空間，專項債發行規模有望擴大，超長期特別國債將繼續發行，
這些領域或成為財政政策發力重要方向。
　
冰雪經濟逐步升溫
＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著冬季來臨，冰雪經濟呈逐步升溫之勢。近期，多個在線旅遊平台「冰雪游」相關產品的預訂
量大增；多地推出新舉措、舉辦新活動，將發展冰雪經濟作為一項重要工作來抓。
　
　
《上海證券報》
　
習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１６日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平指出，過
去４年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。
　
積極落實增量政策，經濟大省奮力衝刺四季度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
衝刺四季度經濟增長，經濟大省在行動。記者觀察到，近期廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河
南等經濟大省，正積極落實增量政策，為完成全年目標任務加速衝刺，並提前謀劃明年工作安排
，繼續全力發揮好挑大梁作用。
　
逾７０家滬市公司獲回購增持專項貸支持
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
滬市上市公司及股東申請回購增持專項貸隊伍正持續擴容。據統計，截至１１月１６日，滬市共
披露利用專項貸款進行增持回購公告７８份，其中回購公告５３份，貸款總額７８﹒６９億元人
民幣；增持公告２５份，貸款總額８４﹒０５億元人民幣。
　
　
《證券時報》
　
習近平出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１６日上午，亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議在秘魯利馬會議中心舉
行。國家主席習近平出席會議併發表題為《共擔時代責任，共促亞太發展》的重要講話。
　
習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１６日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平指出，過
去４年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。
　
普惠信貸質量走向「台前」，科技人力雙支撐防風險
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
經過最近十多年發展，以普惠信貸為代表的普惠金融有長足進步。量增價降背後，行業資產質量
變化已經引起更廣範的關注。普惠金融有兩大支柱：政策取向和金融機構服務，兩者如何協調成
為未來普惠信貸發展的關鍵。（ｌｃ）

《說說心理話》 消費能獲取快樂？買不起，不如花光錢錢$$？「習得性無助」有何影響？一起看看正確理財觀念。► 即睇

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