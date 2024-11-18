《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同拜登在利馬舉行會晤

《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤

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當地時間１１月１６日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平指出，過

去４年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。



財政政策加力，鞏固經濟向好態勢

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從最新公布的１０月經濟數據看，經濟運行呈穩中有進、穩中有升態勢；結合內外部形勢看，經

濟持續回升基礎仍待鞏固。專家表示，為鞏固經濟回升基礎，有關部門將實施更加給力的財政政

策。具體來看，赤字率仍有提升空間，專項債發行規模有望擴大，超長期特別國債將繼續發行，

這些領域或成為財政政策發力重要方向。



冰雪經濟逐步升溫

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隨著冬季來臨，冰雪經濟呈逐步升溫之勢。近期，多個在線旅遊平台「冰雪游」相關產品的預訂

量大增；多地推出新舉措、舉辦新活動，將發展冰雪經濟作為一項重要工作來抓。





《上海證券報》



習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤

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當地時間１１月１６日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平指出，過

去４年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。



積極落實增量政策，經濟大省奮力衝刺四季度

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衝刺四季度經濟增長，經濟大省在行動。記者觀察到，近期廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河

南等經濟大省，正積極落實增量政策，為完成全年目標任務加速衝刺，並提前謀劃明年工作安排

，繼續全力發揮好挑大梁作用。



逾７０家滬市公司獲回購增持專項貸支持

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滬市上市公司及股東申請回購增持專項貸隊伍正持續擴容。據統計，截至１１月１６日，滬市共

披露利用專項貸款進行增持回購公告７８份，其中回購公告５３份，貸款總額７８﹒６９億元人

民幣；增持公告２５份，貸款總額８４﹒０５億元人民幣。





《證券時報》



習近平出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議

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當地時間１１月１６日上午，亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議在秘魯利馬會議中心舉

行。國家主席習近平出席會議併發表題為《共擔時代責任，共促亞太發展》的重要講話。



習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤

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當地時間１１月１６日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平指出，過

去４年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。



普惠信貸質量走向「台前」，科技人力雙支撐防風險

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經過最近十多年發展，以普惠信貸為代表的普惠金融有長足進步。量增價降背後，行業資產質量

變化已經引起更廣範的關注。普惠金融有兩大支柱：政策取向和金融機構服務，兩者如何協調成

為未來普惠信貸發展的關鍵。（ｌｃ）

