《神州經脈》破淨股大升惟滬指倒跌，青年失業率降至１７﹒１％

《神州經脈》滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾漲約１﹒７％，惟午後急轉直下，全日

收跌０﹒２１％，報３３２３﹒８５點，錄得三連跌；深成指亦軟１﹒９１％，創業板指挫

２﹒３５％。成交續縮量，兩市全日交易額１﹒７６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮

量６８８億或３﹒８％。



中證監１５日發布《上市公司監管指引第１０號－－市值管理》，從四大方面進行規範，聚

焦主要指數成份股和長期破淨（股價跌破每股淨值）股，市場認為是新規推動股價要合理反應公

司長期價值，被視為激勵Ａ股的一大長期利好政策。破淨股全日強勢，煤炭、銀行均升超２％，

鋼鐵、中字頭等亦逆市走強。惟全市場個股跌多升少，破淨概念難挽整體頹勢。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４４１，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１３１點子，為８月１日以來三個半月單日新低。人民幣兌一美元中間價報７﹒１９０７，

為１１月１２日以來新高，較上個交易日升８５點子，上個交易日報７﹒１９９２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平與美國總統拜登，於當地時間１１月１６日在秘魯利馬出席亞太經合組織

（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議期間會面。這是二人第三度會晤，亦是拜登任內最後一次的「習

拜會」。習近平歸納總結７條經驗和啟示，釋放願意合作信號同時劃出四條不容挑戰的紅線，即

台灣問題、民主人權、道路制度和發展權利。分析認為，特朗普近期的人事安排增加了中美衝突

風險，習近平今次也是借會晤向候任總統特朗普隔空喊話。



２﹒ 中證監主席吳清以視像形式在互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，國際投資者一直扮演

十分重要的角色，未來將會堅持市場化、法制化、國際化的方向，為投資者投資中國市場創造更

好環境，亦會繼續與香港監管機構緊密合作，共同推動內地與香港資本市場互利共贏、協同發展

。金管局總裁余偉文表示，商討為債券通南向通擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，加入證

券、保險等非銀行金融機構，亦一直與內地監管機構密切合作，豐富離岸投資者流動性和風險管

理工具箱，提升人民幣資產吸引力。



３﹒ 上海證券交易所總經理蔡建春表示，目前境外投資者在滬股的交易佔比已升至１４％；在

同一場合，深圳證券交易所總經理李繼尊沒有透露外資在深交所的佔比，但指今年Ａ股市場出現

積極變化，外資及專業機構配置陸股的力度有所加大，市場交易活躍。



４﹒ 摩根士丹利發表報告指出，預計在消費刺激不足、美國關稅威脅下，中國面臨通貨緊縮，

２０２５年ＧＤＰ增速將放緩至４％，２０２６年增長可能進一步放緩至３﹒９％。大摩認為，

美國最快可能在２０２５年第一季提前宣布全面關稅計劃，並在２０２５至２６年分階段實際實

施，對市場情緒的影響可能導致人民幣在未來１至２個季度提前貶值。大摩指出，假設美國對中

國商品的有效關稅在２０２５年增加１５個百分點，在２０２６年再增加１０個百分點，出口及

製造業資本支出將從主要增長動力轉變為拖累增長。



５﹒ １０月全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲青年失業率為１７﹒１％，較９月的

１７﹒６％下降０﹒５個百分點，連續兩個月下跌。不包含在校生的２５－２９歲勞動力失業率

為６﹒８％，不包含在校生的３０－５９歲勞動力失業率為３﹒８％。１０月份，全國城鎮調查

失業率及３１城失業率均為５％，創四個月新低。



６﹒ 國務院副總理何立峰昨日在廣東調研外貿集裝箱碼頭發展工作，先後來到廣州南沙港、深

圳蛇口港，要求強化港口物流樞紐和綜合服務能力建設，加快數字化智能化轉型，推進區域港口

一體化協同發展，提升外貿進出口的韌性和便捷性。



７。上海市明確取消普通住房和非普通住房標準，並取消個人轉讓非普通住房以轉讓收入的２％

核定應納個人所得稅額的規定。個人將購買２年及以上的住房對外銷售的，免徵增值稅。對個人

購買家庭唯一住房面積為１４０平方米及以下的，減按１％的稅率徵收契稅；面積為１４０平方

米以上的，減按１﹒５％的稅率徵收契稅。



８﹒ 本周（１１月１８－２２日）內地地方政府將共計發行１９２６億元再融資專項債置換存

量隱性債務，但尚未達到大規模放量的程度。有分析師指出，真正的供給壓力可能集中在１１月

末和１２月上旬。由於再融資專項債券大多由銀行承接，會消耗其超儲，從而對貨幣市場的資金

供給產生影響，因此人行已經預告將在１１－１２月進行擇機降準，以應對可能出現的資金緊張

情況。（ｃｔ）

