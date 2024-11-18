《鍾之日記》市值管理內銀漲，恒指終結六連跌

《鍾之日記》１１月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



特朗普交易熱潮漸退，上周美股明顯回落，受惠中證監發布市值管理指引，兩地股市今早齊

齊向好。恒指早市曾升逾３００點，惟Ａ股午後轉弱，拖累恒指升幅變窄，最終全日升１５０點

或０﹒８％，收報１９５７６點，終結六連跌。主板成交只有近１４１１億元，按日減少１４５

億元，創兩周新低。



＊Ａ股三連跌，成交回落至１﹒７６萬億＊



滬綜指盤中曾漲約１﹒７％，惟午後急轉直下，全日收跌０﹒２１％，報３３２３﹒８５點

，錄得三連跌；深成指亦軟１﹒９１％，創業板指挫２﹒３５％。成交繼續縮量，兩市全日交易

額１﹒７６萬億元人民幣，較上個交易日縮量６８８億人民幣或３﹒８％。破淨股全日強勢，煤

炭、銀行均升超２％，鋼鐵、中字頭等亦逆市走強。惟全市場個股跌多升少，破淨概念難挽整體

頹勢。



＊破淨板塊受惠新政，內銀股造好＊



為進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報，中證監１５日發布《上市

公司監管指引第１０號－－市值管理》，要求上市公司結合實際情況依法合規運用併購重組、股

權激勵、員工持股計劃、現金分紅、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司

質量；新規明確上市公司董事會、董事和高級管理人員等相關方的責任，並對主要指數成份股公

司制定市值管理制度、長期破淨公司披露估值提升計劃等作出專門要求。



多位業內人士表示，《指引》推動上市公司加強市值管理，是對上市公司過往行為的一種系

統性調整。上市公司市值管理的核心，是要圍繞主業，將提高核心競爭力作為重中之重，同時要

圍繞提高公司投資價值積極開展工作，增加投資者獲得感。此次《指引》長遠來看有助於幫助上

市公司的投資價值得到合理反映。



有行業分析評估，銀行、房地產、建築裝飾和鋼鐵等４個板塊整體處於破淨狀態。此次新規

發布，預計將為包括銀行在內的破淨板塊注入新的上漲動力。一概中特估獲資金炒作，尤其是銀

行股全面拉升，中行（０３９８８）飆４﹒２％，工行（０１３９８）收升３％，建行

（００９３９）漲２﹒９％，交行（０３３２８）彈２﹒４％。



＊阿里第二財季純利下滑，股價弱＊



阿里巴巴（０９９８８）公布業績，截至９月３０日止第二季度經調整純利按年跌９％至

３６５億元人民幣，符市場預期，收入升５％至２３６５億元人民幣，略遜預期；其中淘天收入

僅增１％，國際數字商業集團（ＡＩＤＣ）經調整ＥＢＩＴＡ虧損擴大６﹒５倍，菜鳥經調整

ＥＢＩＴＡ大減９４％。



美銀證券發表研報指，阿里第二季業績大致符合市場預期，總收入與該行預測一致，但比市

場預期低１％。該行考慮到中國消費需求的疲軟和通縮壓力將持續等因素，將阿里２０２５至

２０２７財年的經調整淨利潤預測下調９％至１５％，預期盈利將於２０２６財年觸底，將其美

股目標價由１２４美元下調至１１２美元，港股目標價則由１２１港元下調至１０９港元，維持

「買入」評級。



同時，摩通指雖然阿里短期利潤能力受制於用戶吸納操作，但可確認公司屬內地電商平台唯

一仍有可觀的用戶增長潛力。相信季內ＧＭＶ表現主要受制於宏觀經濟，料第三財季ＧＭＶ增長

會重新加快，且對公司估值重估等投資看法不變。不過，摩通仍將阿里港股目標價由１２０港元

降至１１７港元。



阿里績後遭兩大行下調目標價，盤中股價跌至８５﹒３港元創兩個月低，全日收跌１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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