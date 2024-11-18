《Ａ股焦點》電科數字跌逾２％，控股股東獲增持專項貸款承諾

《經濟通通訊社１８日專訊》中國電科集團旗下公司電科數字（滬：６００８５０）昨日

（１７日）晚間公告，公司於２０２４年１０月２０日收到控股股東電科數字集團及其一致行動

人電科投資通知，電科數字集團及電科投資擬自２０２４年１０月２１日起１２個月內通過上海

證券交易所允許的方式增持公司Ａ股股份，增持總金額不低於人民幣２億元，不超過人民幣４億

元，本次增持比例合計不超過公司總股本的２％。



電科數字股價今早高開低走，現跌逾２％。



此外，電科數字集團及電科投資近日已分別取得工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）、浦發銀行（滬：６０００００）出具的增持專項貸款承諾函。其中，工

商銀行承諾向電科數字集團提供不超過１﹒８億元的股票增持專項貸款，貸款期限不超過１年；

浦發銀行承諾向電科投資提供不超過１﹒４億元的股票增持專項貸款，融資期限不超過１年。



電科數字是業績雙升的數字化「國家隊」，業務發展整體向好，前三季度營收利潤實現雙增

。２０２４年前三季度，公司營業總收入７１億元，同比增長２﹒４９％，歸母淨利潤３﹒０２

億元，同比增長８﹒７６％。（ｊｑ）

