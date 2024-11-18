《Ａ股焦點》同花順跌１％，子公司被監管責令改正，暫停新增客戶

《經濟通通訊社１８日專訊》同花順（深：３０００３３）上周五（１５日）深夜發布公告

「闢謠」，所謂公司「非法薦股、被立案調查」的傳聞與事實不符。子公司「雲軟件公司」直播

業務推廣過程中存在暗示推薦個股等情形，被責令整改及暫停新增客戶３個月。雲軟件公司具有

證券投資諮詢資格，公司及子公司不存在被立案調查的情況。



此前，有市場消息稱同花順涉非法薦股被立案，引發廣泛關注。同花順股價上周五一路下跌

，當日收盤跌１４﹒３０％，市值蒸發超２４０億元（人民幣．下同）。截至今日午盤收盤，同

花順續跌１﹒４９％，報２６８﹒４３元。



＊同花順：不影響雲軟件公司對現有客戶的服務＊



上述公告指，雲軟件公司存在如下違規行為：營銷人員存在運用部分客戶成功案例、展示客

戶稱贊截圖、個股過往業績等進行展示宣傳且缺乏風險提示的情形；部分營銷、服務人員存在誇

大、誤導性宣傳以及變相承諾收益的情形；部分提供投資建議人員存在未登記為證券投資顧問的

情形；直播業務推廣過程中合規管控不到位且存在暗示推薦個股等情形；雲軟件公司作為平台運

營主體在與證券公司合作開展投資諮詢服務過程中未盡到合規管理責任；與關聯公司合作開展證

券投資諮詢業務過程中合規管控不到位。



浙江監管局決定對雲軟件公司採取責令改正、責令暫停新增客戶的行政監督管理措施，整改

及暫停期限為３個月。



同花順表示，２０２３年，雲軟件公司證券投資諮詢業務營業收入１﹒９９億元，佔公司合

併報表營業收入的５﹒５８％。本次行政監管措施主要涉及暫停新增客戶，不影響雲軟件公司對

現有客戶的服務，預計對２０２４年公司收入和利潤的影響較小。（ｊｑ）

