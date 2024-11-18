《Ａ股焦點》希荻微復牌漲停，擬購買誠芯微１００％股份

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）晚間，希荻微（滬：６８８１７３）公告披露

了發行股份及支付現金購買誠芯微１００％股份並募集配套資金預案。



停牌９個交易日後，希荻微今日復牌漲停，報１４﹒１６元（人民幣．下同），漲幅２０％

，公司最新市值５８﹒１０億元。



前述公告稱，希荻微擬以發行股份及支付現金的方式，購買曹建林、曹松林、鏈智創芯、匯

智創芯所持有的誠芯微１００％股份。收購採取發行股份和現金支付兩種方式。其中５５％的交

易對價由上市公司以發行股份的方式支付，４５％的交易對價由上市公司以現金支付。本次交易

完成後，不會導致希荻微控制權結構發生變化。



＊交易雙方均業績下滑＊



資料顯示，成立於２０１２年的希荻微專注於模擬集成電路產品的研發、設計與銷售，主要

產品包括ＤＣ╱ＤＣ芯片和超級快充芯片等。其產品已應用於三星、小米、榮耀等消費電子領域

，以及奧迪、現代、小鵬、問界等車企。



併購標的誠芯微成立於２００９年，是一家專注電源芯片研發、集成方案應用服務提供商。

該公司的多品類電源管理芯片，已導入中興、ＴＣＬ、Ｌｅｎｏｖｏ、小米、立訊精密等企業。



今年前三季度，希荻微增收不增利，實現營業收入３﹒４５億元，同比增長３２﹒１０％；

歸母淨利潤虧損１﹒９５億元，同比下滑１３１１﹒５０％。２０２３年上半年，誠芯微實現營

業收入８２５８﹒７萬元，同比增長９﹒２３％；淨利潤為７０２﹒４４萬元，同比減少

７﹒５４％。（ｊｑ）

