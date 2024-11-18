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18/11/2024 08:47

【大國博弈】習近平晤拜登提中美關係七大重點，四條紅線不能挑戰

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國國家主席習近平與美國總統拜登，於當地時間１１月１６
日在秘魯利馬出席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議期間會面。
　
　　習近平表示，過去４年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了
穩定。過去４年的經驗值得總結、下列七條啟示需要記取。一是要有正確的戰略認知。「修昔底
德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞

　
　　二是要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套
，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。
　
　　三是要平等相待。中美兩個大國交往，任何一方都不能按照自己的意願改造對方，也不能從
所謂「實力地位」出發壓制對方，更不能為保持本國的領先地位而剝奪對方正當發展權利。
　
＊台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方４條紅線＊
　
　　四是不能挑戰紅線、底線。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益
，更不能搞沖突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台
灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的４條紅線，不容挑戰。
　
　　五是要多搞對話和合作。中美雙方應該拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現合作共贏。
　
　　六是要回應人民期待。中美雙方要為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，也要排除干擾和障
礙，不要人為製造「寒蟬效應」。
　
　　七是要展現大國擔當。中美兩國應該時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供
公共產品，為世界團結發揮積極作用，不搞相互消耗、不脅迫別國選邊站隊。　
　
＊大選後中方致力於中美關係穩定發展＊
　
　　針對美國在各領域的遏華措施，習近平表示，如果中美把對方當作對手惡性競爭，中美關係
就會遭遇波折甚至倒退。大國競爭不應是時代底色，「脫勾斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」
不是大國作為。「美國剛剛舉行了大選。中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒
有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安
全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。」習近平如此說。
　
＊拜登「六不一無意」表態，重申奉行一中政策＊
　
　　過往拜登會晤習近平時，曾作出「四不一無意」的表態，包括不尋求「新冷戰」、不尋求改
變中國的體制、不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。在
本次會晤中，拜登把「四不」增至「六不」，增加了「不尋求同中國發生衝突」、「不會利用台
灣問題同中國競爭」的表態，並重申繼續奉行一個中國政策。
　
　　拜登強調，兩國不能夠讓競爭演變成衝突，這是雙方的責任，他認為過去四年已經證明這種
關係是可能的。（ｒｙ）

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