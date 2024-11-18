《中國要聞》中國下調光伏、鋰電池等產品出口退稅，防止內捲外化

《經濟通通訊社１８日專訊》據《財新網》報道，中國２０９種產品出口退稅被下調：光伏

、鋰電池、部分成品油等產品的出口退稅率則由１３％下調至９％，銅鋁材等產品的出口退稅被

取消。



財政部及國家稅務總局上周五（１５日）聯合發布《關於調整出口退稅政策的公告》。多位

人士認為，這一舉措是為防止內捲外化，提振出口價格，引導國內價格修復；同時緩和國際貿易

指責，鼓勵培育出口產品的國際競爭力。有人士指出，接下來兩周報關會激增，很多企業來不及

報關，也將影響到企業第四季度業績。



＊避免國內優惠政策轉向海外＊



報道稱，此次光伏、鋰電等行業的出口退稅由１３％下調至９％，意在引導光伏企業在海外

市場有序競爭，不要為了市場份額虧損銷售，中國有色金屬工業協會硅業分會專家委員會副主任

呂錦標表示，海外的惡性競爭，最終導致國內優惠政策轉向海外，還得不到當地的理解。優惠政

策的初衷，是為培育和增強國內產品的市場競爭力，中國光伏產品已經和國外同行拉開距離，不

需要出口退稅加持，也已具備國際競爭力，逐步降低退稅率是個調整方向。



興業證券計算，減少４個百分點的退稅將由下遊承擔，預計推漲出口電池╱組件成本，按照

目前約０﹒７元人民幣╱瓦的組件含稅價格，該變化推動出口組件價格上漲０﹒０２－０﹒０３

元人民幣╱瓦左右。



與光伏行業類似，一名中國鋰電設備海外負責人認為，４％的退稅影響不是很大，但有利於

提振中國企業在海外的鋰電池產能，縮小海外基地與中國本土工廠在成本上的差距。（ｒｙ）



