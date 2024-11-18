《汽車新勢力》雷軍：小米ＳＵ７交付超１０萬台，將衝刺１３萬台

《經濟通通訊社１８日專訊》雷軍今日下午在微博表示，小米ＳＵ７交付已超過１０萬台，
提前完成全年目標，將沖刺新目標，全年交付１３萬台。
據了解，小米ＳＵ７是小米首款新能源汽車，於今年３月２８日正式發布，當時推出ＳＵ７
、ＳＵ７ Ｐｒｏ和ＳＵ７ Ｍａｘ三個版本，售價區間為２１﹒５９萬元（人民幣．下同）至
２９﹒９９萬元。１０月３０日，小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ開啟預售，預售價８１﹒４９萬元，
２０２５年３月正式上市。（ｊｑ）
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18/11/2024 17:16
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提前完成全年目標，將沖刺新目標，全年交付１３萬台。
據了解，小米ＳＵ７是小米首款新能源汽車，於今年３月２８日正式發布，當時推出ＳＵ７
、ＳＵ７ Ｐｒｏ和ＳＵ７ Ｍａｘ三個版本，售價區間為２１﹒５９萬元（人民幣．下同）至
２９﹒９９萬元。１０月３０日，小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ開啟預售，預售價８１﹒４９萬元，
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