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AH股新聞

18/11/2024 17:10

【聚焦數據】首十月全國財政收入下降１﹒３％，支出增長２﹒７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財政部公布，１－１０月，全國一般公共預算收入
１８４９８１億元（人民幣．下同），同比下降１﹒３％。其中，全國稅收收入１５０７８２億
元，同比下降４﹒５％；非稅收入３４１９９億元，同比增長１５﹒３％。
　
　　分中央和地方看，中央一般公共預算收入８２４８２億元，同比下降３﹒９％；地方一般公
共預算本級收入１０２４９９億元，同比增長０﹒９％。
　
＊證券交易印花稅同比下降４６﹒４％＊
　
　　１－１０月，國內增值稅５６６１９億元，同比下降５﹒１％；國內消費稅１４０５５億元
，同比增長２﹒４％；企業所得稅３８４６７億元，同比下降２﹒９％；個人所得稅１１９８７
億元，同比下降３﹒９％。印花稅２９２０億元，同比下降１６﹒４％。其中，證券交易印花稅
８６６億元，同比下降４６﹒４％。土地和房地產相關稅收中，契稅４２７３億元，同比下降
１２﹒２％；房產稅３９５３億元，同比增長１８﹒６％。
　
　　１－１０月，全國一般公共預算支出２２１４６５億元，同比增長２﹒７％。分中央和地方
看，中央一般公共預算本級支出３２６５８億元，同比增長７﹒９％；地方一般公共預算支出
１８８８０７億元，同比增長１﹒８％。
　
　　１－１０月，全國政府性基金預算收入３５４６２億元，同比下降１９％。全國政府性基金
預算支出７０１０７億元，同比下降３﹒８％。（ｃｔ）

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