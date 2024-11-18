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AH股新聞

18/11/2024 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒４２％，習拜會釋中美關係四條紅線

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平日前於秘魯利馬與美國總統拜登會晤。這是二
人第三度會晤，亦是拜登任內最後一次的「習拜會」。習近平歸納總結７條經驗和啟示，釋放願
意合作信號同時劃出四條不容挑戰的紅線，即台灣問題、民主人權、道路制度和發展權利。
　
　　分析人士認為，特朗普近期的人事安排增加了中美衝突風險，習近平今次也是借會晤向候任
總統特朗普隔空喊話。
　
　　滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒４２％，報３３４４﹒６９點，深成指高開
０﹒２４％，創業板指高開０﹒０３％。
　
　　中證監發布《上市公司監管指引第１０號－－市值管理》正式稿，在制度披露、長期破淨公
司範圍、指數選取、監管措施等方面有一定優化調整。禁止上市公司以市值管理為名實施違法違
規行為。中信建投發表研報指，市值管理指引的發布和實施將促使建築裝飾行業長期破淨的上市
公司產生積極作用，促使其運用市值管理工具提升自身價值。Ａ股建築、房地產板塊盤初走高。
　
　　人民銀行公布，今日進行１７２６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有
１３３７億元逆回購到期，即今日淨投放３８９億元。（ｒｙ）

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