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AH股新聞

18/11/2024 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升１﹒２４％，破淨股集體衝高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今早滬綜指高開高走，半日收升１﹒２４％，報
３３７２﹒１８點，深成指微升０﹒０１％，創業板則高開低走、收跌０﹒３６％。滬深兩市半
日成交１１４６６億元（人民幣．下同），較上個交易日回升５４９億元或５％。
　　１１月１５日，中證監會發布《上市公司監管指引第１０號－－市值管理》。新規從四大方
面進行規範，聚焦主要指數成份股和長期破淨（股價跌破每股淨值）股，被視為激勵Ａ股的一大
長期利好政策。
　　內媒分析指，新規對上市公司的要求變化整體以「鬆綁」為主。有利於提高市值管理水平，
更好維護投資者利益。「鬆綁」主要體現為三大類：一、適度放寬長期破淨公司估值提升計劃等
相關要求；二、上市公司股份回購安排由「必做題」調整為「選做題」；三、增加上市公司股價
異動處理的靈活性，此類「鬆綁」最多。
　　破淨股集體走高，建築、鋼鐵、煤炭、地產及銀行等漲幅居前，中南股份
（深：０００７１７）、三鋼閩光（深：００２１１０）、上海建工（滬：６００１７０）、中
國鐵建（滬：６０１１８６）、鄭州銀行（深：００２９３６）及青農商行
（深：００２９５８）等漲停。
　　又有一線城市進一步鬆綁房地產政策。為更好滿足居民剛性和改善性住房需求，上海市宣布
取消普通住房和非普通住房標準，自１２月１日起施行。地產板塊半日漲逾３％，綠地控股
（滬：６００６０６）、金融街（深：０００４０２）、世榮兆業（深：００２０１６）升停封
板。（ｒｙ）

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