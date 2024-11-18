《Ａ股行情》破淨股獨力撐，滬指上衝無後勁，收跌０﹒２％三連跌

《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股今日衝高回落，滬綜指盤中曾漲約１﹒７％，惟午後急轉

直下，全日收跌０﹒２１％，報３３２３﹒８５點，錄得三連跌；深成指亦軟１﹒９１％，創業

板指挫２﹒３５％。成交繼續縮量，兩市全日交易額１﹒７６萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日縮量６８８億或３﹒８％。



盤面上，破淨股全日強勢，煤炭、銀行均升超２％，鋼鐵、中字頭等亦逆市走強。上海能源

（滬：６００５０８）、中南股份（深：０００７１７）、三鋼閩光（深：００２１１０）等升

停收市。惟全市場個股跌多升少，破淨概念難挽整體頹勢。



＊市值管理新規落地，券商指長期利好＊



為進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報，中證監１５日發布《上市

公司監管指引第１０號－－市值管理》。《指引》要求上市公司以提高公司質量為基礎，提升經

營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分

紅、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。



中信建投指出，一方面，市值管理的內容進一步明確、各主體義務進一步確立，鼓勵加強市

值管理在考核中權重，另一方面，指數成份股央企有望打造為上市公司市值管理體系建設標桿，

進一步提振市場信心。申萬宏源證券亦認為，《指引》對提升Ａ股投資功能意義重大，關注三個

長期影響：一是為Ａ股引入微觀上的逆周期條件機制，增強其內在穩定性；二是從理念和機制上

，夯實Ａ股的長期投資價值的基礎；三是大力推進併購重組，以新陳代謝的方式提升存量上市公

司質量。



下跌方面，ＡＩ應用方向集體大跌，豆神教育（深：３０００１０）、天源迪科

（深：３０００４７），、因賽集團（深：３００７８１）等多股跌超一成。另外，華為

Ｍａｔｅ７０系列今日中午１２時左右正式開啟預訂，約２小時已有１１９萬人預約，可惜概念

股未受益，萬興科技（深：３００６２４）重挫１５％，昆侖萬維（深：３００４１８）收跌

１２％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５０﹒３８ －０﹒４６

上證綜合指數 ３３２３﹒８５ －０﹒２１ ７５５８﹒１０

上證Ａ股指數 ３４８４﹒０４ －０﹒２０

深證成份指數 １０５４４﹒０２ －１﹒９１ １００１８﹒９０

深圳創業板指數 ２１９０﹒９５ －２﹒３５

上證Ｂ股指數 ２７４﹒９０ －０﹒４１ ２﹒３０

深證Ｂ股指數 １２５５﹒４９ －０﹒２４ １﹒７３

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