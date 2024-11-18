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AH股新聞

18/11/2024 15:06

《Ａ股行情》破淨股獨力撐，滬指上衝無後勁，收跌０﹒２％三連跌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股今日衝高回落，滬綜指盤中曾漲約１﹒７％，惟午後急轉
直下，全日收跌０﹒２１％，報３３２３﹒８５點，錄得三連跌；深成指亦軟１﹒９１％，創業
板指挫２﹒３５％。成交繼續縮量，兩市全日交易額１﹒７６萬億元（人民幣．下同），較上個
交易日縮量６８８億或３﹒８％。
　
　　盤面上，破淨股全日強勢，煤炭、銀行均升超２％，鋼鐵、中字頭等亦逆市走強。上海能源
（滬：６００５０８）、中南股份（深：０００７１７）、三鋼閩光（深：００２１１０）等升
停收市。惟全市場個股跌多升少，破淨概念難挽整體頹勢。
　
＊市值管理新規落地，券商指長期利好＊
　
　　為進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報，中證監１５日發布《上市
公司監管指引第１０號－－市值管理》。《指引》要求上市公司以提高公司質量為基礎，提升經
營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分
紅、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。
　
　　中信建投指出，一方面，市值管理的內容進一步明確、各主體義務進一步確立，鼓勵加強市
值管理在考核中權重，另一方面，指數成份股央企有望打造為上市公司市值管理體系建設標桿，
進一步提振市場信心。申萬宏源證券亦認為，《指引》對提升Ａ股投資功能意義重大，關注三個
長期影響：一是為Ａ股引入微觀上的逆周期條件機制，增強其內在穩定性；二是從理念和機制上
，夯實Ａ股的長期投資價值的基礎；三是大力推進併購重組，以新陳代謝的方式提升存量上市公
司質量。
　
　　下跌方面，ＡＩ應用方向集體大跌，豆神教育（深：３０００１０）、天源迪科
（深：３０００４７），、因賽集團（深：３００７８１）等多股跌超一成。另外，華為
Ｍａｔｅ７０系列今日中午１２時左右正式開啟預訂，約２小時已有１１９萬人預約，可惜概念
股未受益，萬興科技（深：３００６２４）重挫１５％，昆侖萬維（深：３００４１８）收跌
１２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９５０﹒３８　　－０﹒４６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３２３﹒８５　　－０﹒２１　　　　７５５８﹒１０　　
　　上證Ａ股指數　　３４８４﹒０４　　－０﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０５４４﹒０２　－１﹒９１　　　１００１８﹒９０　　
　　深圳創業板指數　２１９０﹒９５　　－２﹒３５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７４﹒９０　　－０﹒４１　　　　　２﹒３０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２５５﹒４９　　－０﹒２４　　　　　１﹒７３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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