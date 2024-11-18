《海納智見－荀玉根》加倉可選消費，減倉能源材料

《海納智見》加倉可選消費，減倉能源材料－－２４Ｑ３基金港股持倉分析。



１０月全球市場漲跌互現，美股整體收漲，港股跌幅居前。目前國內公募基金三季報已經基

本全部披露，基金港股整體持倉處於什麼水準？結構上主要布局什麼方向？本文將就此話題進行

分析。



市場回顧：１０月全球重要股指多數下跌，其中港股跌幅較大。Ａ股方面：滬深３００指數

１０月累計跌幅╱最大跌幅－３﹒２％╱－１５﹒４％，創業板指累計跌幅╱最大跌幅為－

０﹒５％╱－２１﹒３％；港股方面恒生指數累計跌幅╱最大跌幅－３﹒９％╱－１４﹒０％，

恒生科技指數累計跌幅╱最大跌幅為－５﹒３％╱－２０﹒８％；美股方面標普５００指數累計

漲幅╱最大漲幅為０﹒９％╱３﹒６％，納斯達克指數為２﹒３％╱５﹒７％；其他市場，德國

ＤＡＸ累計跌幅╱最大跌幅為－０﹒３％╱－２﹒４％，英國富時１００累計跌幅╱最大跌幅為

－０﹒９％╱－２﹒９％，法國ＣＡＣ４０累計跌幅╱最大跌幅為－２﹒７％╱－３﹒６％，日

經２２５指數累計漲幅╱最大漲幅３﹒１％╱６﹒９％。從行業表現看，１０月港股行業均收跌

，跌幅前三行業為日常消費（－１４﹒６％）、醫療保健（－１１﹒８％）、房地產（－

１１﹒８％）。



２４Ｑ３公募基金對港股有所增持，持股集中度出現下降。２４Ｑ３可以通過港股通投資港

股的公募基金發行少於二季度，節奏上較５月高點後所有回落。從整體倉位看，公募基金對港股

有所增持，截至２４Ｑ３主動偏股型基金重倉股中港股持股市值佔比為１２﹒５％，相較

２４Ｑ２環比上升０﹒９個百分點。從持股集中度看，２４Ｑ３主動偏股型基金重倉股中前１０

大╱前２０大重倉股市值佔比分別為５２﹒７％╱６１﹒８％，相較２４Ｑ２環比分別下降

１﹒５╱下降２﹒３個百分點，持倉集中度出現下降。



從大類行業角度看，２４Ｑ３基金主要加倉港股消費，主要減倉能源材料。２４Ｑ３基金主

要加倉港股消費，剔除股價影響後的增持幅度為５﹒３個百分點，截至２４Ｑ３消費行業相對於

行業流通市值佔比超配６﹒０個百分點。２４Ｑ３基金主要減倉能源材料，剔除股價影響後的減

持幅度為７﹒０個百分點，截至２４Ｑ３能源材料行業相對於行業流通市值佔比超配６﹒８個百

分點。



從細分行業角度看，２４Ｑ３基金主要加倉港股商貿零售、社會服務和汽車，主要減倉港股

石油石化、公用事業和通信。２４Ｑ３基金主要加倉港股商貿零售、社會服務和汽車，三個行業

剔除股價影響後的增持幅度分別為４﹒０、２﹒１、０﹒８個百分點；２４Ｑ３基金主要減倉港

股石油石化、公用事業和通信，三個行業剔除股價影響後的減持幅度分別為５﹒１、１﹒５、

０﹒３個百分點。



從概念板塊角度看，２４Ｑ３基金主要加倉港股互聯網、ＣＲＯ與生物科技板塊，減倉港股

能源、高股息與耐用消費品板塊。２４Ｑ３基金主要加倉聯網板塊，重點加倉了美團－Ｗ和騰訊

控股；加倉了ＣＲＯ板塊的生物製藥和醫療服務；還加倉了生物科技板塊的康方生物、信達生物

。２４Ｑ３基金減倉了能源板塊，主要減持油氣開採；減倉了高股息板塊的中國海洋石油；還減

倉了耐用消費品板塊，主要減持文娛用品公司新秀麗等。



風險提示：美聯儲降息不及預期，美國大選不確定性，國內經濟資料不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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