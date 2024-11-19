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AH股新聞

19/11/2024 08:34

《中國要聞》廣州：允許大專學歷入戶，本碩博入戶年齡均放寬５歲

　　《經濟通通訊社１９日專訊》廣州市發展和改革委員會公布《廣州市戶籍遷入管理規定（修
訂稿）》，全面放寬入戶條件與門檻。其中，降低學歷門檻，允許大專學歷入戶，並放寬年齡限
制，同時新增安居樂業、投資納稅兩種入戶類別。
　
＊大專可入戶，本碩博入戶年齡均放寬５歲＊
　
　　修訂稿指出，全面支持高層次人才入戶（不受年齡、社保等限制）；放寬年齡限制，博士、
碩士、本科入戶年齡條件均放寬５歲（博士由５０周歲放寬到５５周歲；碩士由４５周歲放寬到
５０周歲；本科由４０周歲放寬到４５周歲）；降低學歷門檻，允許大專學歷入戶（具有中國內
地普通高校全日制大專學歷，或全日制技師學校高級工班以上畢業的人員，年齡３５周歲及以下
，在廣州連續繳納社會保險滿一年）。
　
　　此外，擬新增兩種入戶類別。安居樂業入戶，即在白雲區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙
區、從化區和增城區７個行政區內，擁有合法產權住宅房屋且在廣州連續繳納社會保險滿１年的
人員，可申請入戶；以及投資納稅入戶，即在最近連續３６個月內，在廣州實際繳納的個人所得
稅稅額累計在２０萬元人民幣以上的人員，可申請入戶。
　
＊首個取消積分落戶指標限制的一線超大城市＊
　
　　同時，放寬積分制入戶年齡限制，申請年齡由４５歲放寬至５０歲；簡化指標條件，明確積
分制入戶指標由穩定居住、穩定就業、年齡３項指標組成，取消積分制入戶年度名額限制，積分
達到入戶分數線即可申請入戶。據悉，廣州是一線超大城市中首個取消積分落戶指標限制的城市

　
　　放寬政策性入戶條件。適度放寬老年人投靠入戶限制，將投靠子女入戶需「所有子女均具有
本市戶籍」條件限制，調整為「有子女具有本市戶籍連續滿５年」。
　
　　據悉，自２０１９年廣州市遷入戶政策制定實施以來，年均戶籍遷入人口約２３萬人，戶籍
人口城鎮化率進一步提升。（ｊｑ）

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