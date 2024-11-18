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18/11/2024 12:45

【ＦＯＣＵＳ】氣候峰會臨侵侵逆風，核能成另類贏家

　　【ＦＯＣＵＳ】當「銀杏」、「桃芝」、「天兔」、「萬宜」在西北太平洋和南海四颱共舞
，刷新１１月同現熱帶氣旋的史上最多紀錄，再次印證無視氣候變化，如同埋頭入沙的鴕鳥。盡
管正在阿塞拜疆舉行的聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ２９）接連取得進展，但捲土重來的特朗普
已預告，美國這個人均碳排放第二大國（僅次俄羅斯）即將迎來更多的鑽探、煉廠以及核反應堆

　
＊「損失與損害基金」擬啟資金分配＊
　
　　１０月底西班牙的「世紀暴雨」致逾２００人喪生，引發憤怒的居民向國王扔泥巴泄憤；
１１月遭颱風連環侵襲的菲律賓，受災人數突破１１０萬……此只是全球氣候變化惡果的冰山一
角。聯合國秘書長古特雷斯在ＣＯＰ２９上最新警告，「沒有一個國家能倖免」氣候破壞，呼籲
各國領袖「要麼付錢，要麼付出代價（ｐａｙ　ｕｐ　ｏｒ　ｐａｙ　ｔｈｅ　ｐｒｉｃｅ）。

　　所謂的「付錢」，是指去年氣候峰會（ＣＯＰ２８）達成的「損失與損害基金」（Ｌｏｓｓ
　ａｎｄ　ｄａｍａｇｅ）共識，歐盟、英、美、日等發達國家承諾捐款，補償因氣候變化而受
災的發展中國家。今屆ＣＯＰ２９不單在首日突破性批准《巴黎協定》第６﹒４條，正式啟動全
球碳市場，並確認了「損失與損害基金」首任執行董事的任命，負責正式接收捐款（承諾額達
７﹒２億美元）和分配資金。
　
＊預告第一天批准新的鑽探和煉油廠＊
　
　　不過，７﹒２億美元相比風災、洪澇、酷熱等造成的動輒數百億美元損失，無疑是杯水車薪
，而美國當初承諾的１７５０萬美元捐款更恐面臨「走數」，皆因明年１月２０日上任的特朗普
，第二任期再次退出《巴黎協定》幾已板上釘釘。
　　何解？看看獲他最新提名為能源部長的「化石燃料沙皇」Ｃｈｒｉｓ　Ｗｒｉｇｈｔ，此君
曾公開否認存在氣候危機，並積極提倡以水力壓裂法（被指摘誘發地震和空氣污染）增加石油和
天然氣開發。特朗普同稱，將從上任第一天開始，「批准新的鑽探、新的管道、新的煉油廠、新
的發電廠、新的反應堆，我們將削減所有繁文縟節」，以及「確保終結離岸風電」。
　
＊賓州核事故舊地擬２０２８重啟反應堆＊
　
　　美國化石能源大躍進幕布將啟，背後固然是取悅金主、打壓通脹的政治動機，但或令全球化
石能源消費總量再突破天際（２０２３年曾創下新高），實現《巴黎協定》控溫低於１﹒５攝氏
度的目標倍添逆風。
　　鑒於特朗普對核電開綠燈，就在近日，位於賓州的三里島（Ｔｈｒｅｅ　Ｍｉｌｅ　
Ｉｓｌａｎｄ）核電站正迎來重啟計劃，所有者Ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ　Ｅｎｅｒｇｙ擬
２０２８年重啟１號機組，並已與微軟簽署了為期２０年的購電協議。值得留意的是，該核電站
的２號機組１９７９年曾發生部分堆芯熔毀事故，而１號機組正正緊挨２號機組。此外，位於密
歇根州的帕利塞茲（Ｐａｌｉｓａｄｅｓ）核反應堆亦計劃明年重啟。
　　而此波重啟潮流，顯然是因應美國在ＣＯＰ２９上最新宣布，到２０５０年部署２００吉瓦
核電產能的路線圖；而繼去年峰會２２個國家首次承諾到本世紀中葉將全球核電使用量增加兩倍
，以協助遏制全球暖化後，今屆再有６個國家加入，新的投資賽道呼之欲出？

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