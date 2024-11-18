【ＦＯＣＵＳ】氣候峰會臨侵侵逆風，核能成另類贏家

【ＦＯＣＵＳ】當「銀杏」、「桃芝」、「天兔」、「萬宜」在西北太平洋和南海四颱共舞

，刷新１１月同現熱帶氣旋的史上最多紀錄，再次印證無視氣候變化，如同埋頭入沙的鴕鳥。盡

管正在阿塞拜疆舉行的聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ２９）接連取得進展，但捲土重來的特朗普

已預告，美國這個人均碳排放第二大國（僅次俄羅斯）即將迎來更多的鑽探、煉廠以及核反應堆

。



＊「損失與損害基金」擬啟資金分配＊



１０月底西班牙的「世紀暴雨」致逾２００人喪生，引發憤怒的居民向國王扔泥巴泄憤；

１１月遭颱風連環侵襲的菲律賓，受災人數突破１１０萬……此只是全球氣候變化惡果的冰山一

角。聯合國秘書長古特雷斯在ＣＯＰ２９上最新警告，「沒有一個國家能倖免」氣候破壞，呼籲

各國領袖「要麼付錢，要麼付出代價（ｐａｙ ｕｐ ｏｒ ｐａｙ ｔｈｅ ｐｒｉｃｅ）。

」

所謂的「付錢」，是指去年氣候峰會（ＣＯＰ２８）達成的「損失與損害基金」（Ｌｏｓｓ

ａｎｄ ｄａｍａｇｅ）共識，歐盟、英、美、日等發達國家承諾捐款，補償因氣候變化而受

災的發展中國家。今屆ＣＯＰ２９不單在首日突破性批准《巴黎協定》第６﹒４條，正式啟動全

球碳市場，並確認了「損失與損害基金」首任執行董事的任命，負責正式接收捐款（承諾額達

７﹒２億美元）和分配資金。



＊預告第一天批准新的鑽探和煉油廠＊



不過，７﹒２億美元相比風災、洪澇、酷熱等造成的動輒數百億美元損失，無疑是杯水車薪

，而美國當初承諾的１７５０萬美元捐款更恐面臨「走數」，皆因明年１月２０日上任的特朗普

，第二任期再次退出《巴黎協定》幾已板上釘釘。

何解？看看獲他最新提名為能源部長的「化石燃料沙皇」Ｃｈｒｉｓ Ｗｒｉｇｈｔ，此君

曾公開否認存在氣候危機，並積極提倡以水力壓裂法（被指摘誘發地震和空氣污染）增加石油和

天然氣開發。特朗普同稱，將從上任第一天開始，「批准新的鑽探、新的管道、新的煉油廠、新

的發電廠、新的反應堆，我們將削減所有繁文縟節」，以及「確保終結離岸風電」。



＊賓州核事故舊地擬２０２８重啟反應堆＊



美國化石能源大躍進幕布將啟，背後固然是取悅金主、打壓通脹的政治動機，但或令全球化

石能源消費總量再突破天際（２０２３年曾創下新高），實現《巴黎協定》控溫低於１﹒５攝氏

度的目標倍添逆風。

鑒於特朗普對核電開綠燈，就在近日，位於賓州的三里島（Ｔｈｒｅｅ Ｍｉｌｅ

Ｉｓｌａｎｄ）核電站正迎來重啟計劃，所有者Ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ Ｅｎｅｒｇｙ擬

２０２８年重啟１號機組，並已與微軟簽署了為期２０年的購電協議。值得留意的是，該核電站

的２號機組１９７９年曾發生部分堆芯熔毀事故，而１號機組正正緊挨２號機組。此外，位於密

歇根州的帕利塞茲（Ｐａｌｉｓａｄｅｓ）核反應堆亦計劃明年重啟。

而此波重啟潮流，顯然是因應美國在ＣＯＰ２９上最新宣布，到２０５０年部署２００吉瓦

核電產能的路線圖；而繼去年峰會２２個國家首次承諾到本世紀中葉將全球核電使用量增加兩倍

，以協助遏制全球暖化後，今屆再有６個國家加入，新的投資賽道呼之欲出？

