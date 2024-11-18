《缸邊隨筆－石鏡泉》還有大招嗎？

《缸邊隨筆》阿爺出招，但股市未見大升，是否之前出招無力，又會否再有大招？



筆者看法是：



病來如山倒，病去如抽絲。



Ａ股之「病」有多樣因素，要除「病」，要慢慢來，急不來。被蟹了的投資者，要耐心，畢

竟９月２４日以來都是阿爺的第二招。當中各部門在制度儲備上各有安排。



這個第二招使上證指數由２７００企於３５００區，是確升了。



９月２４日之後是出第二招，那麼第一招是何時出咗，是在７月時的二十屆三中全會上拍板

。一直以來三中全會是不講短期經濟的，自十一屆三中全會以來，三中全會會全聚焦在長期改革

，但二十屆三中全會用了兩段來講當前經濟，為三中全會來首次。



此屆三中全會結束後一周，就推出了「以舊換新」的消費補貼，這個補貼有三處不尋常：



（１）是補貼消費，而不是加碼投資；



（２）政府是「真金白銀」去補貼；



（３）中央承擔債務的絕對「大頭」，地方只需承擔１０％左右，是近年來，中央首次用自

身舉債空間來補貼消費。



到目前為止，成效未太好，要待Ｍ１按年增長、ＰＰＩ按年增長、７０城二手房價按年增長

和核心ＣＰＩ按年增長都見回升才可謂功德圓滿。



１０月１８日人行行長潘功勝又發了半招，提出５個針對：



１﹒ 針對經濟中的下行壓力；



２﹒ 針對國內有效需求不足；



３﹒ 針對當前一些企業生產經營困難；



４﹒ 針對樓市持續偏弱；



５﹒ 針對前期股市震盪下行。



這５個針對覆蓋了經濟增長的３個完整面向（ＧＤＰ的需求法統計、生產法統計、收入法統

計），並特別關注到了在實體經濟和資本市場之間的股市與樓市發展。



是否到１０月１８日，阿爺便出招完畢？肯定不會，共產黨員有句說話，叫：保證完成任務

。



可以怎去保證？稍後談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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