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AH股新聞

18/11/2024 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》還有大招嗎？

　　《缸邊隨筆》阿爺出招，但股市未見大升，是否之前出招無力，又會否再有大招？
　　
　　筆者看法是：
　
　　病來如山倒，病去如抽絲。
　
　　Ａ股之「病」有多樣因素，要除「病」，要慢慢來，急不來。被蟹了的投資者，要耐心，畢
竟９月２４日以來都是阿爺的第二招。當中各部門在制度儲備上各有安排。
　
　　這個第二招使上證指數由２７００企於３５００區，是確升了。
　
　　９月２４日之後是出第二招，那麼第一招是何時出咗，是在７月時的二十屆三中全會上拍板
。一直以來三中全會是不講短期經濟的，自十一屆三中全會以來，三中全會會全聚焦在長期改革
，但二十屆三中全會用了兩段來講當前經濟，為三中全會來首次。
　
　　此屆三中全會結束後一周，就推出了「以舊換新」的消費補貼，這個補貼有三處不尋常：
　
　　（１）是補貼消費，而不是加碼投資；
　
　　（２）政府是「真金白銀」去補貼；
　　
　　（３）中央承擔債務的絕對「大頭」，地方只需承擔１０％左右，是近年來，中央首次用自
身舉債空間來補貼消費。
　
　　到目前為止，成效未太好，要待Ｍ１按年增長、ＰＰＩ按年增長、７０城二手房價按年增長
和核心ＣＰＩ按年增長都見回升才可謂功德圓滿。
　
　　１０月１８日人行行長潘功勝又發了半招，提出５個針對：
　
　　１﹒　針對經濟中的下行壓力；
　
　　２﹒　針對國內有效需求不足；
　
　　３﹒　針對當前一些企業生產經營困難；
　
　　４﹒　針對樓市持續偏弱；
　
　　５﹒　針對前期股市震盪下行。
　
　　這５個針對覆蓋了經濟增長的３個完整面向（ＧＤＰ的需求法統計、生產法統計、收入法統
計），並特別關注到了在實體經濟和資本市場之間的股市與樓市發展。
　
　　是否到１０月１８日，阿爺便出招完畢？肯定不會，共產黨員有句說話，叫：保證完成任務

　
　　可以怎去保證？稍後談。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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