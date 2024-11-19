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AH股新聞

19/11/2024 09:17

【提振內房】李強：建設安全、智慧的好房子，構建地產發展新模式

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強參觀調研中國建築科技展
。他強調，要以科技創新賦能中國建造，著力建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子，推動構建
房地產發展新模式，更好滿足人民群眾高質量居住需求。
　
　　李強強調，當前中國住房發展正從「有沒有」轉向「好不好」，要以提升居民居住品質和幸
福感為導向，從功能、品質、體驗等方面出發，充分考慮不同居住習慣、不同年齡段、不同經濟
能力等群體的需求特別是適老化、兒童友好等新需求，因地制宜推進好房子建設，既要強化標準
引領、技術賦能把新房子建造成好房子，也要通過科學改造把老房子變成好房子。
　
　　在觀看上海建國東路歷史風貌保護及城市更新工程、北京樺皮廠胡同８號「原拆原建」模塊
化好房子等展示時，李強表示，城市更新是當前城市建設中面臨的重要任務，蘊藏著巨大的發展
潛力。要把改善民生和擴大內需結合起來，加強各方面協同合作，推進規劃創新，完善標准規范
，加大好房子建設政策支持力度，抓好城鎮老舊小區、城中村和危舊房改造，改善人居環境。在
城市更新中要充分聽取和尊重群眾意見，加強歷史文化保護傳承，共建和諧城市，共享美好生活

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