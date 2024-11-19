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AH股新聞

19/11/2024 11:57

《駐京專電》發改委：「換新」政策推動家電銷售不斷回暖

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委政研室副主任李超表示，推動
各地用好１５００億元（人民幣．下同）超長期特別國債資金，實實在在地支持消費者對更優質
、更智能、更環保產品的需求，實際操作中家電最高可補２０％、汽車最高可補２萬元，家居方
面，不少地方專門對適老化改造予以支持。從數據看，「換新」政策推動家電銷售不斷回暖，
１０月份家用電器和音像器材類銷售額同比增長近４０％；消費者更青睞節能產品，初步統計，
在「換新」活動中一級能效家電銷售額占比高達９０％。
　
　　支撐經濟回升向好。「兩新」政策從供需兩端協同發力，一方面，支持企業通過「更新」增
強產品迭代升級能力、更好滿足消費需求，同時，也支持居民通過「換新」增加消費、帶動企業
投資擴產，從而推動投資消費相互促進的良性循環，比如，前１０個月全國設備工器具購置投資
同比增長１６﹒１％，對投資增長的貢獻率超過６０％。
　
　　在兩新工作推進過程中，還將持續加強資金全鏈條監管，推動項目盡快形成實物工作量；持
續優化消費市場環境，依法嚴查「先提價後打折」「虛假折扣」等行為；持續做好回收循環利用
工作，指導新成立的中國資源循環集團加快布局設立全國性、功能性資源回收利用平台，開展廢
棄電器電子非法拆解專項檢查。

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