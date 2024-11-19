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AH股新聞

19/11/2024 11:57

《駐京專電》發改委：中國經濟發展有利條件和支撐因素仍較多

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明　日北京專電》國家發改委政研室副主任李超表示，展望
２０２５年，中國經濟發展的有利條件和支撐因素依然較多。中國經濟回升向好、長期向好的基
本趨勢沒有改變，對此充滿信心。從發展動力看，創新驅動發展戰略正在深入實施，實體經濟與
數字經濟、先進製造業與現代服務業正在融合發展，培育新質生產力將形成更多新的增長點，持
續推動新舊動能加快轉換。
　
　　從市場空間看，中國超大規模市場優勢明顯，還有巨大的市場需求有待釋放。以新型城鎮化
建設為例，中國的整體城鎮化率還有很大提升空間，據測算，城鎮化率每提高一個百分點，可以
拉動萬億規模的新增投資需求和２０００多億的消費需求。此外，節能降碳改造等領域也存在巨
大的有效投資需求。數字、綠色等新型消費業態，以及養老、托育等「一老一小」服務消費需求
仍然旺盛，產業鏈堵點卡點有望進一步打通，這些都將不斷催生新供給、創造新需求。
　
　　從政策支撐看，明年是「十四五」規劃收官之年，一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重
大工程項目正在全面落地見效；同時，有充足的政策空間和豐富的政策儲備，精準調控、逆周期
調節等工具不斷完善，宏觀政策取向一致性不斷提高，宏觀政策系統集成、精準發力，將有力支
撐經濟平穩健康發展。

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