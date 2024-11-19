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AH股新聞

19/11/2024 09:56

《提振Ａ股》市值管理新規引發爭議，股價異動到底要不要公告

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中證監上周五（１５日）發布的《上市公司監管指引第１０號
－－市值管理》持續引發爭議。
　
　　該文件早前公開的徵求意見稿提出，董事會應密切關注市場對上市公司價值的反映，在市場
表現明顯偏離上市公司價值時，審慎分析研判可能的原因，並依規發布股價異動公告等，促進上
市公司投資價值真實反映上市公司質量。
　
　　然而，在正式的《指引》文件中刪除了股價偏離高後，需「依規發布股價異動公告」的表述
，修改為「積極採取措施促進上市公司投資價值合理反映上市公司質量」的文字。
　
　　上述表述刪除引發了投資者聯想翩翩，甚至有觀點認為此後股價異動無需再披露，這將利好
熱衷短線投機的游資。
　
　　有專家表示，異動公告的披露是根據交易所上市規則，且對於股價異動有明確的數量標準。
中證監發布的《指引》僅是原則性提到市場表現明顯偏離時董事會應該採取的措施，二者適用情
形並不完全一致。
　
　　《財新網》引述一位接近監管人士表示，《指引》正式稿的修改一方面是因為交易所的規則
已經對股價異動公告有明確的要求，無需重複；另一方面是根據公開徵求意見的反饋，原條文的
寫法可能在實務操作中引發歧義，或被誤讀為董事會的責任僅限於按規定發布股價異動公告。
　
　　另一位接近監管的人士指出，徵求意見稿和正式稿表述通常在表述上都有所調整，市值管理
中沒必要再涉及股價異動的公告，後者已經有成熟的機制安排。若是全市場都無需再披露股價異
動，那麼交易所的相應規則應該同步修改，顯然沒有。
　
　　根據交易所股票上市規則，上市公司股票交易出現了交易所認定的異常波動時，交易所可根
據異常波動程度和監管需要採取相應措施，包括要求上市公司披露股票交易異常波動公告、要求
上市公司停牌核查並披露核查公告、向市場提示異常波動股票投資風險、停牌等。（ｌｃ）

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