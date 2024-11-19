《打擊貪腐》內地ＩＰＯ領域腐敗治理入深水區，又有發審官員失聯

《經濟通通訊社１９日專訊》內地證券發行審核領域腐敗問題專項治理進入深水區，國慶假

期之後，第四名前發審官員失聯。



據《財新網》報道，近期失聯的前發審官員是國信證券（深：００２７３６）分管投行業務

的副總裁吳國舫，正式加盟國信證券還不到一年時間。



吳國舫２００２年起進入中證監，在法律部、發行部多個重要處室擔任處長，與日前被官宣

接受調查的李筱強同為證監會第一屆、第二屆、第三屆創業板發審委委員，２０１５－２０１７

年擔任中證監法律部副主任，之後調任銀河證券出任業務總監、執委會委員，２０２４年３月調

任國信證券出任副總裁。目前吳國舫的手機提示關機，微信也無人回應。



早前已有三名發審官被查。今年１０月中旬左右，曾任中證監發行部四處處長的楊郊紅失聯

，後證實被查，被查前他已離職中證監八年有餘；１１月１５日，中紀委宣布，中證監第一屆、

二屆、三屆創業板發審委委員、曾擔任發行監管部副主任七年的李筱強接受調查，幾乎同時，與

前述二人同部門的原發行部一處副處長、東興證券副總裁張軍也失聯，很快公告辭職。（ｌｃ）

