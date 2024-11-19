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AH股新聞

19/11/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：６萬億債務限額已下達，啟動發行

　　《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
擴大滬深港通標的範圍，拓展內地企業境外上市渠道
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監副主席李明１８日在香港交易所舉辦的互聯互通十周年高峰論壇上表示，中證監將推動市
場、機構、產品全方位、制度型開放。進一步優化完善互聯互通機制，擴大滬深港通的標的範圍
，拓展內地企業境外上市渠道，擴大期貨市場開放；支持更多外資機構來華投資展業，支持更多
符合條件的內地機構「走出去」開展跨境業務；支持推出更多跨境ＥＴＦ產品，拓展存托憑證互
聯互通，優化內地與香港基金互認安排。
　
首１０月全國一般公共預算收入下降１﹒３％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部網站１８日發布的數據顯示，１至１０月，全國一般公共預算收入同比下降１﹒３％，扣
除特殊因素影響後，全國收入保持平穩增長；全國一般公共預算支出同比增長２﹒７％。
　
滬深兩市百餘家公司獲回購增持貸款
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
申請股票回購增持專項貸款的上市公司數量正不斷增長。據不完全統計，截至１１月１７日，滬
深兩市上市公司共披露利用相關貸款進行回購增持的公告近１５０份，貸款總額約３４４億元（
人民幣．下同）。
　
　
《上海證券報》
　
財政部下達６萬億元債務限額，部分省份已經啟動發行工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在１１月１８日舉行的新聞發布會上，財政部相關負責人透露，全國人大常委會１１月８日批准
有關議案後，財政部１１月９日將６萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序
，穩妥做好發行工作，妥善安排債券資金。
　
金融監管總局進一步規範財務再保險
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
作為一種快速改善償付能力指標的新工具，財務再保險近幾年被保險公司高頻使用。針對其運用
中出現的濫用、未真實轉移風險等問題，金融監管總局近日向業內發布《關於改進財務再保險監
管的通知》，明確財務再保險的使用門檻、設置改善償付能力指標上限等，進一步規範財務再保
險業務。
　
中證監：推動市場、機構、產品全方位制度型開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１１月１８日，互聯互通十周年高峰論壇在香港舉行。中證監副主席李明在論壇上表示，中證監
將推動市場、機構、產品全方位制度型開放。市場開放方面，進一步優化完善互聯互通機制，擴
大滬深港通的標的範圍，拓展境內企業境外上市渠道，擴大期貨市場開放。
　
　
《證券時報》
　
機制持續進化　「全球投資者都非常欣賞」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１１月１８日，中證監、香港證監會、香港金融監管部門、滬深港三大交易所、中國證券登記結
算公司等有關監管機構、金融機構和市場人士相聚香港交易所，在互聯互通十周年高峰論壇上共
同回顧１０年發展碩果，展望未來前景。
　
財政部：已將６萬億元債務限額下達各地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部表示，已將６萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序。部分省份已經
啟動發行工作，加快政策落實落地。
　
北京市取消普通住房和非普通住房標準
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
北京市住建委、市財政局、市稅務局等三部門聯合發布《關於取消普通住房標準有關事項的通知
》，自１２月１日起，取消普通住房和非普通住房標準，加大住房交易稅收優惠力度。（ｌｃ）

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