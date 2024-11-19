《神州經脈》何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房

《神州經脈》Ａ股市場午後Ｖ型反彈，滬指盤中曾跌逾１％至３２８４點，隨著鋰礦、機器

人及半導體股急升拉抬，３３００點失而復得，全日收升０﹒６７％，報３３４６﹒０１點；創

業板漲幅達３％，深成指彈１﹒９％。兩市共４４５６隻個股上漲，惟成交遇冷，滬深全日交易

額約１﹒５６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減１９９６億或１１％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３９９，較上個交易日４時３０分收盤

價升４２點子。人民幣兌一美元中間價今報７﹒１９１１，較上個交易日跌４點子，上個交易日

報７﹒１９０７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平在二十國集團（Ｇ２０）領導人第二階段會議發表講話稱，應結合Ｇ２０

職能，在經濟、金融、貿易、數字、生態環境等領域進一步凝聚國際共識，完善全球治理，促進

平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。習近平在第一階段會議上宣布中國支持全球發

展的八項行動。包括在新設立７０００億元人民幣融資窗口、絲路基金新增資金８００億元人民

幣基礎上，進一步建設立體互聯互通網絡，以綠色絲綢之路引領，為數字絲綢之路賦能。建設好

「全球南方」研究中心，繼續用好２００億美元資金窗口支持發展中國家，深化各領域務實合作

。



２﹒ 國家發展改革委新聞發言人李超表示，展望２０２５年，經濟發展的有利條件和支撐因素

依然較多。一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目正在全面落地見效；同時，有充

足的政策空間和豐富的政策儲備，精準調控、逆周期調節等工具不斷完善，宏觀政策取向一致性

不斷提高，將有力支撐經濟平穩健康發展。



３﹒ 廣州將在全市範圍內收購滿足９０平米以下的存量商品房作為保障房，廣州安居集團公告

稱，有意參加的開發商可於１１月１８日至１２月１８日期間報名。收購範圍從此前的增城等區

擴大到全市，房源必須資產負債和法律關係清晰；已取得竣工聯合驗收意見書等；優先選取整棟

或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目。



４﹒ 香港金管局連續３年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，國務院副總理何立峰發表主題演講

時表示，國家將支持更多優質企業到香港上市和發行債券，支持香港鞏固提升全球離岸人民幣業

務樞紐地位。何立峰又提出三點建議，包括進一步深化金融改革創新，不斷提升香港金融競爭力

；進一步拓展金融開放合作，持續增添香港金融發展活力；進一步對接國家發展戰略，著力夯實

香港金融發展根基。



５﹒ 中證監主席吳清今日在國際金融領袖投資峰會上表示，今年以來，中證監先後出台了「科

創十六條」「科創板八條」「併購六條」等相關政策和制度安排。目前戰略新興產業上市公司數

量接近２７００家；「併購六條」發布以來，已經有２６０多家公司披露了資產重組事項。



６﹒ 金融監管總局局長李雲澤今日在峰會上表示，截至今年三季度末，中國內地金融業總資產

約４９０萬億元人民幣。銀行業撥備和資本總額約５０萬億元人民幣，保險公司綜合償付能力充

足率達１９６％，主要「體檢」指標都處於健康區間。尤其是全國性銀行資本充足率近１６％，

撥備覆蓋率超２４０％，完全能夠從容應對各類風險挑戰。



７﹒ 據《彭博》引述知情人士表示，中國人行已對境內券商和銀行進行窗口指導，要求暫停通

過債券通南向交易買入城投公司發行的離岸人民幣債券。這是中國遏制地方政府融資平台債務風

險的最新舉措之一。目前不清楚上述業務何時可以恢復。



８﹒ 商務部最新數據顯示，截至１１月１８日２４時，全國汽車報廢更新和置換更新補貼申請

均突破２００萬份，兩者合計超過４００萬份。（ｃｔ）

