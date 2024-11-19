《鍾之日記》港股企穩，小米倒跌

《鍾之日記》１１月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股昨日（１８日）止連跌，今日續反覆靠穩。恒生指數高開１２３點，再升多近二百點後

顯露疲態，午後更由升轉跌，不過Ａ股尾盤抽升，帶動恒指最終收報１９６６３，升８７點或

０﹒４％，主板成交近１２２０億元。



＊鋰礦股爆發，Ａ股Ｖ彈收升＊



Ａ股市場午後Ｖ型反彈，滬指盤中曾跌逾１％至３２８４點，隨著鋰礦、機器人股急升拉抬

，３３００點失而復得，全日收升０﹒６７％，報３３４６﹒０１點；創業板漲幅達３％，深成

指彈１﹒９％。兩市共４４５６隻個股上漲，惟成交遇冷，滬深全日交易額約１﹒５６萬億元人

民幣，較上個交易日大減１９９６億人民幣或１１％。



贛鋒鋰業（深：００２４６０）、天齊鋰業（深：００２４６６）Ａ股漲停，鋰礦板塊整體

升５﹒５％。中信期貨早前研報認為，碳酸鋰價格上漲，一方面是由於需求表現強勁超預期，另

一方面是由於部分海外礦企三季報下調未來生產指引，促進利多情緒的發酵。



＊小米手機毛利降，績後股價挫＊



小米（０１８１０）公布第三季度業績，收入較同期增長約三成至９２５億元人民幣，創歷

史新高；除稅前利潤增長１６％至６８億元人民幣，經調整盈利升４﹒４％，勝預期。集團表示

持續推進「人車家全生態」戰略，期內智能手機出貨量較同期增長約３％，達到４３１０萬部，

而物聯網銷售則增長約三成。市場觀望電動車業務能否成集團增長動力，電動車等創新業務的第

三季經調整淨虧損１５億元人民幣。



值得留意的是，小米季內智能手機業務毛利率大跌４﹒９個百分點至１１﹒７％。集團指是

由於核心零部件價格上升及競爭加劇所致，預期相關負面因素於未來仍會持續，尤其是未來各廠

手機爭相加入ＡＩ功能，影響毛利率。



惟一與其他手機廠的分別，是旗下有間車廠，車廠收入及毛利率均按季上升。以小米電動汽

車的零售價計，目前賣出１０萬輛，即收入超過２１６億元人民幣，目前僅入帳１６１億元人民

幣，若全年目標１３萬輛達成，將可再入帳超過１２０億元人民幣。



多家大行上調小米目標價。花旗報告稱，小米季績較預期佳，該行對小米手機業務樂觀，料

手機業務毛利率見底回升，上調目標價至３４﹒９元，重申「買入」評級。美銀證券指，小米第

三季調整後盈利較該行預測高出３％，因此將２０２４至２０２６年調整後盈利預測上調４％至

１７％，以反映業績及核心業務與電動車的積極前景；重申「買入」評級，目標價從３２元上調

至３５元。高盛則指，小米收入及盈利均勝預期，證明其「人家車全生態」及品牌吸引力不斷提

升，同時，過去一個月內公司披露多項突破性進展，都進一步增加該行對小米執行能力信心，故

上調目標價至３３﹒３元。小米今日高開後回落，收報２８﹒３元，跌１﹒７％，為成交最大藍

籌股。



＊順豐Ｈ股上市小米等捧場，Ａ股冷靜沒升跌＊



內地物流巨頭順豐控股（０６９３６）（深：００２３５２）香港上市終於成事，今日至周

五（２２日）公開招股，將發售１﹒７億股Ｈ股，香港公開發售佔９﹒５％，其餘為國際配售，

集資最多６１﹒７１億元，每股售價介乎３２﹒３至３６﹒３元，每手２００股，入場費

７３３３﹒２２元，於下周三（２７日）掛牌。



物流巨頭自然受歡迎，目前已引入的基石投資者包括小米旗下子公司Ｇｒｅｅｎ

Ｂｅｔｔｅｒ、信和置業（０００８３）全資附屬惠漢、中國太保（０２６０１）

（滬：６０１６０１）等１０家公司，合共認購相當於１５﹒９１８億元的股份，約佔發售後已

發行股本總額的０﹒９８％。



順豐於去年８月首次向港交所提交上市申請，至今年２月失效，及於今年６月底再度遞表。

順豐指，今次赴港上市募資淨額將用於加強公司國際及跨境物流能力，提升和優化公司的物流網

絡及服務，研發先進技術及數字化解決方案，升級公司的供應鏈和物流服務及實施ＥＳＧ相關舉

措。不過，順豐Ｈ股上市似對Ａ股沒提振，今日沒升跌，收報４２﹒３２元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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