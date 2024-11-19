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AH股新聞

19/11/2024 10:16

《Ａ股焦點》民生銀行Ａ股漲逾４％，擬被新希望舉牌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）昨日（１８日
）晚間發布公告稱，新希望集團有限公司的子公司新希望化工投資有限公司（以下簡稱新希望化
工）擬通過二級市場增持該行股份，增持方式為集中競價交易和大宗交易。
　
　　增持後，新希望化工與其一致行動人南方希望實業有限公司、新希望六和投資有限公司合計
持有該行總股份比例將超過５％，相關投資將於核准後實施。此番舉牌被核准落定後，新希望系
將成為民生銀行的第四大股東方。
　
　　民生銀行股價大漲，Ａ股現升４﹒４４％，報４﹒２３元（人民幣．下同）；Ｈ股同升
４﹒４４％。
　
　　截至今年三季度末的股東信息顯示，新希望六和投資有限公司是民生銀行的第六大股東，持
股比例為４﹒１８％。新希望集團有限公司的董事長劉永好目前擔任民生銀行副董事長。
　　
　　從盈利表現來看，民生銀行前三季度既不增利，也不增收。前三季度該行實現營業收入
１０１６﹒６億元，同比降幅４﹒３７％；實現歸母淨利潤３０４﹒８６億元，同比下降
３０﹒９１億元，降幅９﹒２１％。（ｊｑ）

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