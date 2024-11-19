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AH股新聞

19/11/2024 11:15

《Ａ股焦點》良品鋪子升１％，官方通報打假人舉報不成立

　　《經濟通通訊社１９日專訊》昨日（１８日）晚間，武漢市東西湖區市場監督管理局通報，
結合兩地市場監管部門協查回函以及該局調查情況，舉報人反映的良品鋪子工業公司涉嫌委託生
產的「桂香堅果藕粉檢測出木薯成分」，「酸辣粉未檢測出紅薯成分」的問題並不成立。
　
　　今日凌晨，良品鋪子在微博發布澄清公告稱，官方調查結果顯示，公司桂香堅果藕粉、酸辣
粉檢出成分與配料表一致。
　
　　良品鋪子（滬：６０３７１９）止四連跌，今早高開高走，現升１﹒７７％，報１２﹒０８
元人民幣。
　
＊良品鋪子：將起訴打假網紅＊
　
　　良品鋪子的公告稱，良品鋪子及生產商、原料商調取和送檢桂香堅果藕粉（２１０克）產品
、原料共計輸出１２份檢測報告，包含舉報人投訴的７月份前的原料批次（３月１０日、６月
２０日批次），報告結論交叉驗證顯示：產品合格，未檢出木薯成分。
　
　　調取和送檢酸辣粉（１３８克）產品及原料共計輸出１３份檢測報告，包含舉報人投訴同批
次產品（８月１３日批次），報告結論交叉驗證顯示：產品合格，檢出紅薯成分。
　
　　良品鋪子表示，公司已收集並固定相關證據，將向公安機關報案，同時將對打假網紅提起訴
訟，依法追究其損害企業商業信譽及商品聲譽的法律責任。
　
　　此前，有內地網紅打假博主曝光良品鋪子部分產品涉嫌配料表造假，其中藕粉產品中檢測出
摻雜木薯澱粉；酸辣粉產品中，面餅配料表顯示為紅薯粉，但檢測結果顯示紅薯、木薯、馬鈴薯
均未檢出，該消息引起廣泛關注。（ｊｑ）

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