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AH股新聞

19/11/2024 11:36

《Ａ股焦點》通威股份升１％，回應潤陽越南廠停工：收購正常推進

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有消息稱，光伏史上最大併購案被收購方－－出貨量曾排名全
球前三的江蘇潤陽新能源科技股份有限公司（以下簡稱潤陽股份），其越南拉晶切片工廠開始進
入停產狀態。其中，拉晶１１月１６日開始自然停爐，預計１２月３日全部停完，切片１１月
２１日開始減機台，預計１２月７日停完。
　
　　而潤陽泰國４期組件廠近日已宣布停工，時間是１１月７日起至２０２５年１月５日止。
　
　　據《２１世紀經濟報道》昨日引述收購方通威股份的相關人士回應稱，市場消息眾多，公司
會對相關情況予以關注和了解。目前，公司對潤陽股份的收購工作仍在正常推進。
　
　　截至今日午盤收盤，通威股份升１﹒１２％，報２７﹒０４元人民幣。
　
　　今年８月１４日，通威股份（滬：６００４３８）公告，計劃向潤陽股份增資不超過５０億
元人民幣，取得潤陽股份不低於５１％的股權，潤陽股份將成為通威股份的控股子公司。若該交
易成功落地，將成為光伏行業歷史上最大的一宗併購案。
　
　　此前，潤陽泰國工廠停產消息被報道後，通威股份在１１月１２日晚間發布公告稱，相關工
作尚在進行中，交易各方仍在持續就交易相關事項進行磋商，不排除原交易方案可能存在調整或
終止的風險；磋商過程中，交易各方也同步在積極探討其他整合方案。（ｊｑ）

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