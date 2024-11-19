《Ａ股焦點》通威股份升１％，回應潤陽越南廠停工：收購正常推進

《經濟通通訊社１９日專訊》有消息稱，光伏史上最大併購案被收購方－－出貨量曾排名全

球前三的江蘇潤陽新能源科技股份有限公司（以下簡稱潤陽股份），其越南拉晶切片工廠開始進

入停產狀態。其中，拉晶１１月１６日開始自然停爐，預計１２月３日全部停完，切片１１月

２１日開始減機台，預計１２月７日停完。



而潤陽泰國４期組件廠近日已宣布停工，時間是１１月７日起至２０２５年１月５日止。



據《２１世紀經濟報道》昨日引述收購方通威股份的相關人士回應稱，市場消息眾多，公司

會對相關情況予以關注和了解。目前，公司對潤陽股份的收購工作仍在正常推進。



截至今日午盤收盤，通威股份升１﹒１２％，報２７﹒０４元人民幣。



今年８月１４日，通威股份（滬：６００４３８）公告，計劃向潤陽股份增資不超過５０億

元人民幣，取得潤陽股份不低於５１％的股權，潤陽股份將成為通威股份的控股子公司。若該交

易成功落地，將成為光伏行業歷史上最大的一宗併購案。



此前，潤陽泰國工廠停產消息被報道後，通威股份在１１月１２日晚間發布公告稱，相關工

作尚在進行中，交易各方仍在持續就交易相關事項進行磋商，不排除原交易方案可能存在調整或

終止的風險；磋商過程中，交易各方也同步在積極探討其他整合方案。（ｊｑ）

