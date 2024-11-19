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AH股新聞

19/11/2024 08:39

《駐滬專電》上海中原：二手房交易熱情有望延續到年底

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市住建委昨日發布通知，明確取消普
通住房和非普通住房標準，相關增值稅、個稅等亦有所調整，自１２月１日起施行，買房門檻進
一步降低。
　
　　上海中原地產資深分析師盧文曦分析指，普宅和非普宅差異弱化對大戶型房源是利好，降低
房東的銷售成本。尤其是當前，買賣雙方之間還是有價格上的僵持。當下在交易環節給房東省下
幾十萬人民幣的稅費。與此同時，買家在契稅上也有減免，也能給買家省下一定支出。這樣雙方
在價格談判上有很大的回旋餘地，促成交易就容易起來，為成交保持相對高位繼續發揮支持力量

　
　　另外，上周剛剛公布的７０城房價數據中，上海已經出現積極信號，存量市場已經由連續下
跌轉為環比小幅上漲。截至１１月１７日，上海本月二手房成交已經達到１﹒５萬套，且連續三
周的雙休日單日網簽數據都破千套，說明在政策推動下，市場活躍度保持得相當好。
　
　　前期受政策利好推動，剛需項目交易活躍，加上眼下大戶型產品降低交易成本，利好改善需
求釋放，這樣可以形成熱點接續。所有利好全部兌現後，買家出手速度或會加快，二手房市場這
股交易熱情有望延續到年底。並且隨著交易量維持在高位運行，價格有望得到鞏固，加快築底過
程。

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