  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

19/11/2024 17:13

傳騰訊混元大模型技術負責人劉威離職，騰訊暫無回應

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒報道，原騰訊混元大模型技術負責人之一、前ＡＩ　
Ｌａｂ計算機視覺中心負責人劉威於近日離職。騰訊（００７００）官方暫無回應。
　
　　資料顯示，劉威於２０１２年獲得美國哥倫比亞大學計算機科學與電子工程博士學位，曾任
ＩＢＭ沃森研究中心研究科學家。２０１７年，劉威加盟騰訊ＡＩ　Ｌａｂ，擔任ＡＩ　Ｌａｂ
計算機視覺中心總監、廣告多媒體ＡＩ中心總監，負責圖像視頻數據相關的ＡＩ研究。（ｃｔ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

下一篇新聞︰19/11/2024 17:08  【人行操作】新一期ＬＰＲ明天公布，業內專家：有望維持穩定

其他AH股新聞
More

19/11/2024 17:05  《打擊貪腐》上交所原總經理朱從玖受賄１億餘元，一審判無期徒刑

19/11/2024 17:05  《神州經脈》何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房

19/11/2024 17:00  《鍾之日記》港股企穩，小米倒跌

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處