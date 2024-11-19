傳騰訊混元大模型技術負責人劉威離職，騰訊暫無回應

《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒報道，原騰訊混元大模型技術負責人之一、前ＡＩ
Ｌａｂ計算機視覺中心負責人劉威於近日離職。騰訊（００７００）官方暫無回應。
資料顯示，劉威於２０１２年獲得美國哥倫比亞大學計算機科學與電子工程博士學位，曾任
ＩＢＭ沃森研究中心研究科學家。２０１７年，劉威加盟騰訊ＡＩ Ｌａｂ，擔任ＡＩ Ｌａｂ
計算機視覺中心總監、廣告多媒體ＡＩ中心總監，負責圖像視頻數據相關的ＡＩ研究。（ｃｔ）
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19/11/2024 17:13
《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒報道，原騰訊混元大模型技術負責人之一、前ＡＩ
Ｌａｂ計算機視覺中心負責人劉威於近日離職。騰訊（００７００）官方暫無回應。
資料顯示，劉威於２０１２年獲得美國哥倫比亞大學計算機科學與電子工程博士學位，曾任
ＩＢＭ沃森研究中心研究科學家。２０１７年，劉威加盟騰訊ＡＩ Ｌａｂ，擔任ＡＩ Ｌａｂ
計算機視覺中心總監、廣告多媒體ＡＩ中心總監，負責圖像視頻數據相關的ＡＩ研究。（ｃｔ）
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