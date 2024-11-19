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AH股新聞

19/11/2024 08:29

【大國博弈】習近平晤澳洲總理：中澳關係實現轉圜並保持發展勢頭

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，當地時間１１月１８日上午，中國國家
主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團（Ｇ２０）領導人峰會期間會見澳洲總理阿爾巴尼斯。
　　習近平指出，１０年來中澳關係取得一些發展，也經歷一些曲折。當前，中澳關係實現轉圜
並保持發展勢頭，給兩國人民帶來實實在在的好處。這是雙方相向而行、攜手努力的成果，值得
倍加珍惜。「我願同你一道，推動建設更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，
為地區和世界注入更多的穩定性和確定性。」習近平稱。
　　阿爾巴尼斯表示，自去年訪華以來，兩國關係在包括貿易在內的各領域取得令人鼓舞的進展
，為兩國人民帶來實實在在的利益。又稱澳方堅持奉行「一個中國」政策，反對「脫勾」，希望
同中方加強在能源轉型、氣候變化等方面合作。
　　外媒消息，阿爾巴尼斯周日（１７日）在被記者問及美國候任總統特朗普對華加徵關稅的承
諾時表示，他不會介入北京與華盛頓之間的雙邊關係；澳洲在與中國政府存在分歧的議題上都沒
有改變立場，對中國的出口為澳洲創造了就業機會。（ｒｙ）

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