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AH股新聞

19/11/2024 11:14

《打擊貪腐》受賄數額特別巨大，中石油原董事長王宜林被公訴

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《新華社》從最高人民檢察院獲悉，中國石油天然氣集團有
限公司原黨組書記、董事長王宜林涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察
院指定，由內蒙古自治區鄂爾多斯市人民檢察院審查起訴。近日，鄂爾多斯市人民檢察院已向鄂
爾多斯市中級人民法院提起公訴。
　
　　檢察機關起訴指控：被告人王宜林利用擔任新疆石油管理局勘探開發研究院黨委副書記、院
長，新疆石油管理局黨委常委、副局長，中國石油天然氣股份有限公司（００８５７）
（滬：６０１８５７）新疆油田分公司黨委書記、總經理，中國石油天然氣集團公司黨組成員、
副總經理，中國海洋石油總公司黨組書記、董事長，中國石油天然氣集團有限公司黨組書記、董
事長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪
追究其刑事責任。
　
　　據悉，現年６８歲的王宜林長期任職石油系統。今年２月２日，王宜林涉嫌嚴重違紀違法被
查。７月３１日，王宜林嚴重違紀違法被通報開除黨籍。通報指出，王宜林長期結交政治騙子並
被其利用，對抗組織審查。（ｊｑ）

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