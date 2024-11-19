《打擊貪腐》受賄數額特別巨大，中石油原董事長王宜林被公訴

《經濟通通訊社１９日專訊》據《新華社》從最高人民檢察院獲悉，中國石油天然氣集團有

限公司原黨組書記、董事長王宜林涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察

院指定，由內蒙古自治區鄂爾多斯市人民檢察院審查起訴。近日，鄂爾多斯市人民檢察院已向鄂

爾多斯市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人王宜林利用擔任新疆石油管理局勘探開發研究院黨委副書記、院

長，新疆石油管理局黨委常委、副局長，中國石油天然氣股份有限公司（００８５７）

（滬：６０１８５７）新疆油田分公司黨委書記、總經理，中國石油天然氣集團公司黨組成員、

副總經理，中國海洋石油總公司黨組書記、董事長，中國石油天然氣集團有限公司黨組書記、董

事長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪

追究其刑事責任。



據悉，現年６８歲的王宜林長期任職石油系統。今年２月２日，王宜林涉嫌嚴重違紀違法被

查。７月３１日，王宜林嚴重違紀違法被通報開除黨籍。通報指出，王宜林長期結交政治騙子並

被其利用，對抗組織審查。（ｊｑ）

