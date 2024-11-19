《中國要聞》習近平：二十國集團應互視對方發展為機遇而非挑戰

《經濟通通訊社１９日專訊》國家主席習近平在二十國集團（Ｇ２０）領導人第二階段會議

發表講話稱，應結合Ｇ２０職能，在經濟、金融、貿易、數字、生態環境等領域進一步凝聚國際

共識，完善全球治理，促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。



習近平指出，Ｇ２０應該承前啟後、繼往開來，繼續做完善全球治理、推動歷史進步的力量

。應該秉持人類命運共同體理念，相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方作為夥伴而非

對手；恪守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，維護以國際法為基礎的國際秩

序。



＊推進國際貨幣基金組織份額佔比調整＊



習近平稱，全球安全治理也是全球治理的重要組成部分，Ｇ２０要支持聯合國及其安理會發

揮更大作用，並支持一切有利於和平解決危機的努力，要本著「戰場不外溢、戰事不升級、各方

不拱火」原則，推動烏克蘭危機局勢降溫，尋求政治解決之道。解決巴以衝突循環往復的根本出

路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。



經濟治理方面，習近平表示，要用好Ｇ２０財長和央行行長會議機制，打造宏觀政策協調的

「穩定器」，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。國際金融機構和商業債權人作為主

要債權方，應該參與對發展中國家減緩債行動。



完善全球金融治理方面，習近平說，要增加發展中國家話語權和代表性，按照各方商定的時

間表和路線圖，開展世界銀行股權審議，推進國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）份額佔比調整。要共

同維護國際金融市場穩定，防止本國貨幣政策調整產生負面外溢效應，發達國家在這方面應該承

擔起責任。



＊避免ＡＩ成為「富國和富人的遊戲」＊



全球貿易治理面，習近平表示，要繼續推進世界貿易組織（ＷＴＯ）改革，反對單邊主義、

保護主義，推動爭端解決機制盡快恢復正常運轉，並將《促進發展的投資便利化協定》納入世界

貿易組織（ＷＴＯ）規則框架，早日就電子商務協定達成一致。



全球數字治理方面，習近平稱，要加強人工智能（ＡＩ）國際治理和合作，確保ＡＩ向善、

造福全人類，避免其成為「富國和富人的遊戲」。



生態治理方面，習近平指出，要遵循共同但有區別的責任原則，發達國家要向發展中國家提

供必要的資金、技術、能力建設支持。能源轉型和能源安全是篇大文章，要堅持先立後破，使清

潔能源平穩有序替代傳統能源，加快世界經濟綠色低碳轉型。（ｊｑ）

