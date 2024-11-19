【提振內房】廣州將在全市收購９０平米以下存量商品房作保障房

《經濟通通訊社１９日專訊》廣州安居集團微信公眾號發布通告稱，將在全市範圍內收購

９０平米以下的存量商品房作為保障房，有意參加的開發商可於１１月１８日至１２月１８日期

間報名。這一舉措意味著廣州收購存量商品房作保障房的措施正式從此前的增城等區擴大到全市

範圍。不過，公告未提及收購價格和總收購金額。



公告提出，本次徵集存量商品房的範圍為全市行政區域內已建成的存量商品房房源，房源所

屬項目周邊交通便利、配套設施較為齊全。房源必須滿足以下條件：



一是資產負債和法律關係清晰；二是已取得竣工聯合驗收意見書；三是面積在９０平方米以

下；四是房源權屬清晰可交易，不存在查封登記、異議登記等限制，存在抵押等權利限制的，應

取得相關權利人書面同意；五是優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目。



在本次廣州安居集團發布公告前，國內許多城市早已公布了收購存量商品房作為保障房的系

列措施。



今年８月，深圳市安居集團公告收購商品房用作保障性住房，徵集範圍包括整個深圳市，房

源面積在６５平米以下。本月初，廣東首筆收購存量住房用作安置房的專項借款資金落地廣州，

用於黃埔區知識城五村七片項目收購商品房給村民做安置房。（ｊｑ）

