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AH股新聞

19/11/2024 16:25

《神州券商》傳國信證券副總裁吳國舫失聯，回應：未掌握相關情況

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒，國信證券（深：００２７３６）分管投行業務的副總
裁吳國舫被傳失聯。此時，距離其正式加入國信證券尚不足一年。
　
　　據《２１世紀經濟報道》今日引述國信證券的證券部相關人士回應稱，暫未掌握相關情況，
可等待公司後續發布的官方消息。
　
　　截至今日收盤，國信證券微升０﹒８５％，報１１﹒８９元人民幣。
　
　　據悉，吳國舫在２００９年創業板首屆發審委成立時擔任兼職委員，１２位兼職委員中還有
近期被查的中國證監會原發行監管部副主任李筱強。二人共同連任三屆創業板發審委。
　
　　吳國舫擔任委員期間，曾於２０１２年７月參與審核丹東欣泰電氣股份有限公司的ＩＰＯ申
請。欣泰電氣因欺詐發行，已於２０１６年被證監會處罰並強制退市。
　
　　公開資料顯示，吳國舫出生於１９７１年７月，中國國籍，無永久境外居留權，博士。自
２０００年７月起先後在全國人大常委會法制工作委員會、中國證監會供職，吳國舫曾任中國證
監會法律部處長、創業板股票發行審核委員會委員（兼）、發行監管部處長、北京市中關村管委
會主任助理（掛職）、中國證監會法律部副主任，中國銀河證券股份有限公司執行委員會委員、
業務總監等職務。（ｊｑ）

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