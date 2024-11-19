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AH股新聞

19/11/2024 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０３％，專家估年底前或再降準

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股個別發展，納指止跌回穩，國際金價大漲，滬深股市
今早小幅高開，滬綜指高開０﹒０３％，報３３２４﹒８８點，深成指高開０﹒１５％，創業板
指高開０﹒４２％。有色金屬、石油股盤初造好。
　
　　首１０月，全國一般公共預算收入累計同比下降１﹒３％，降幅較前九個月收窄０﹒９個百
分點。１０月當月全國財政收入同比增長５﹒５％，稅收收入年內首次同比正增長。財政部表示
，已將６萬億元（人民幣．下同）新增地方債務限額下達各地，用於置換地方政府隱性債務，部
分省份已經啟動發行工作。另外，財政部正在制定２０２５年地方債額度提前下達工作方案，按
照往年提前下達額度估算，專家預計超２萬億元（人民幣．下同）。
　
　　《中國證券報》報道指，目前，用於置換地方政府存量隱性債務的地方債已啟動發行，若後
續各地用於換債的再融資專項債券集中發行，可能會對流動性形成一定擾動。專家分析，人民銀
行將根據銀行體系流動性供求狀況，靈活運用多種公開市場操作工具，例如公開市場逆回購、國
債買入等開展雙向調節。同時，年底前可能進一步擇機降準。招聯首席研究員董希淼認為，年內
人行或進一步全面降準０﹒２５至０﹒５個百分點，既向市場釋放中長期流動性，又進一步降低
銀行資金成本。
　
　　人民銀行公布，今日進行２８８３億元７天期逆回購，公開市場有１２５５億元逆回購到期
，即今日淨投放１６２８億元。（ｒｙ）

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