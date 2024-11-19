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AH股新聞

19/11/2024 11:40

《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒３９％，破淨股回吐，成交縮逾兩成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日Ａ股三大指數漲跌不一，滬綜指早盤走勢反覆，半日收跌
０﹒３９％，報３３１１﹒０１點，深成指也微跌０﹒０１％，創業板指則升０﹒２３％。滬深
兩市半日成交額８６８５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大幅縮量２７８１億或２４％

　
　　行業板塊方面，昨日大漲的破淨股顯著回吐，建築挫逾３％，地產跌２％，鋼鐵跌約
１﹒７％。其中，世榮兆業（深：００２０１６）跌停，中工國際（深：００２０５１）、華僑
城Ａ（深：００００６９）及綠地控股（滬：６００６０６）跌幅均超７％，中國鐵建
（滬：６０１１８６）跌６﹒８％。
　
　　中證監日前發布《上市公司監管指引第１０號－－市值管理》正式稿。新規引發在「股價異
動到底要不要公告」的爭議。該文件早前公開的徵求意見稿提出，董事會應密切關注市場對上市
公司價值的反映，在市場表現明顯偏離上市公司價值時，依規發布股價異動公告等。然而，在正
式的《指引》文件中刪除了需「依規發布股價異動公告」的表述，修改為「積極採取措施促進上
市公司投資價值合理反映上市公司質量」。上述表述刪除引發了投資者聯想翩翩，甚至有觀點認
為此後股價異動無需再披露，這將利好熱衷短線投機的游資。不過，有專家表示，異動公告的披
露是根據交易所上市規則，且對於股價異動有明確的數量標準。中證監發布的《指引》僅是原則
性提到市場表現明顯偏離時董事會應該採取的措施，二者適用情形並不完全一致。
　
＊機器人概念走強，工信部促產業落地＊
　
　　機器人概念股上午震盪走強，科大智能（深：３００２２２）、愛仕達
（深：００２４０３）、夏廈精密（深：００１３０６）、崇達技術（深：００２８１５）等漲
停。
　
　　工信部部長金壯龍日前在求是網發表《進一步全面深化工業和信息化領域改革，為推進新型
工業化注入強大動力》的署名文章。其中提出，要前瞻布局未來產業，大力發展人形機器人、腦
機接口、６Ｇ、原子級製造、清潔氫、新型儲能等新領域新賽道，建立未來產業投入增長機制，
完善孵化與加速政策體系，落地一批重大應用和產業化項目。（ｒｙ）

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