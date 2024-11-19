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AH股新聞

19/11/2024 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６７％成交遇冷，三千三失而復得

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後Ｖ型反彈，滬指盤中曾跌逾１％至３２８４點，
隨著鋰礦、機器人及半導體股急升拉抬，３３００點失而復得，全日收升０﹒６７％，報
３３４６﹒０１點；創業板漲幅達３％，深成指彈１﹒９％。兩市共４４５６隻個股上漲，惟成
交遇冷，滬深全日交易額約１﹒５６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減１９９６億或
１１％。
　
＊鋰礦股午後爆發，全日飆５﹒５％＊
　
　　鋰礦股午後異軍突起，贛鋒鋰業（深：００２４６０）、天齊鋰業（深：００２４６６）、
中礦資源（深：００２７３８）及永興材料（深：００２７５６）等多股漲停，板塊整體升幅
５﹒５％。碳酸鋰主力合約日內漲幅達４％，報價８２７００元╱噸。中信期貨早前研報認為，
碳酸鋰價格上漲，一方面是由於需求表現強勁超預期，另一方面是由於部分海外礦企三季報下調
未來生產指引，促進利多情緒的發酵。
　
　　據《中國能源報》引述業內人士看法，未來隨著市場供需關係的逐步平衡，鋰價有望企穩回
升。供給側產能釋放的高峰期已經結束，需求側，新能源汽車、儲能等預計仍保持較高增速，供
大於求局面可能在２０２６年有顯著改善。碳酸鋰總體已經來到周期底部區域，中信建投預計
２０２６年迎來價格的修復周期。
　
　　另外，機器人概念股全日走強，愛仕達（深：００２４０３）、柯力傳感
（滬：６０３６６２）升停。半導體集體反彈，國芯科技（滬：６８８２６２）及慧智微
（滬：６８８５１２）升２０％封板。至於上午收市時仍顯疲軟的房地產股，也在午後挽回頹勢
，全日收升０﹒４％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９７６﹒８９　　＋０﹒６７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３４６﹒０１　　＋０﹒６７　　　　６５１５﹒７５　　
　　上證Ａ股指數　　３５０７﹒２４　　＋０﹒６７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０７４３﹒８４　＋１﹒９０　　　　９０６５﹒１９　　
　　深圳創業板指數　２２５６﹒６１　　＋３﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７７﹒５８　　＋０﹒９７　　　　　１﹒５４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２５２﹒４３　　－０﹒２４　　　　　１﹒１４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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