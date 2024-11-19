《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６７％成交遇冷，三千三失而復得

《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後Ｖ型反彈，滬指盤中曾跌逾１％至３２８４點，

隨著鋰礦、機器人及半導體股急升拉抬，３３００點失而復得，全日收升０﹒６７％，報

３３４６﹒０１點；創業板漲幅達３％，深成指彈１﹒９％。兩市共４４５６隻個股上漲，惟成

交遇冷，滬深全日交易額約１﹒５６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減１９９６億或

１１％。



＊鋰礦股午後爆發，全日飆５﹒５％＊



鋰礦股午後異軍突起，贛鋒鋰業（深：００２４６０）、天齊鋰業（深：００２４６６）、

中礦資源（深：００２７３８）及永興材料（深：００２７５６）等多股漲停，板塊整體升幅

５﹒５％。碳酸鋰主力合約日內漲幅達４％，報價８２７００元╱噸。中信期貨早前研報認為，

碳酸鋰價格上漲，一方面是由於需求表現強勁超預期，另一方面是由於部分海外礦企三季報下調

未來生產指引，促進利多情緒的發酵。



據《中國能源報》引述業內人士看法，未來隨著市場供需關係的逐步平衡，鋰價有望企穩回

升。供給側產能釋放的高峰期已經結束，需求側，新能源汽車、儲能等預計仍保持較高增速，供

大於求局面可能在２０２６年有顯著改善。碳酸鋰總體已經來到周期底部區域，中信建投預計

２０２６年迎來價格的修復周期。



另外，機器人概念股全日走強，愛仕達（深：００２４０３）、柯力傳感

（滬：６０３６６２）升停。半導體集體反彈，國芯科技（滬：６８８２６２）及慧智微

（滬：６８８５１２）升２０％封板。至於上午收市時仍顯疲軟的房地產股，也在午後挽回頹勢

，全日收升０﹒４％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９７６﹒８９ ＋０﹒６７

上證綜合指數 ３３４６﹒０１ ＋０﹒６７ ６５１５﹒７５

上證Ａ股指數 ３５０７﹒２４ ＋０﹒６７

深證成份指數 １０７４３﹒８４ ＋１﹒９０ ９０６５﹒１９

深圳創業板指數 ２２５６﹒６１ ＋３﹒００

上證Ｂ股指數 ２７７﹒５８ ＋０﹒９７ １﹒５４

深證Ｂ股指數 １２５２﹒４３ －０﹒２４ １﹒１４

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