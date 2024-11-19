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AH股新聞

19/11/2024 13:20

【ＦＯＣＵＳ】慷慨派息＋四面受敵，順豐招股謀國際化

　　【ＦＯＣＵＳ】中國年度快遞量周日（１７日）突破１５００億件之際，頭頂高端光環的行
業巨頭順豐
，周二（１８日）起啟動在港招股，將晉身首個「Ａ＋Ｈ」上市的物流企業。而在今次擬集資最
多６１﹒７１億港元前，順豐剛剛完成慷慨派息６７億元人民幣（包括４８億特別股息）。
　
＊強者環伺，淘天京東抱團＊
　
　　當「拆快遞」成為國人的生活方式，２０２４年開年至今穿梭往來的１５００億件快遞，挨
個排列足以往返地球和月球５０次，日業務量最高可達７﹒２９億件。如此巨大的市場蛋糕，焉
能不令人眼紅？
　
　　經過多年價格戰和汰弱留強，如今的玩家可謂各具實力－－官方背景的郵政，老牌的「三通
一達（圓通、韻達、申通、中通）」，外來的極兔（０１５１９），後台強大的菜鳥和京東物流
（０２６１８）……民營快遞營收一哥順豐，可謂四面受敵。
　
　　最直接的證據即是近期淘天系、京東系似聯手狙擊順豐。先是淘寶天貓接入京東物流，接著
京東商城投桃報李接入菜鳥；雙１１前夕，淘寶再宣布停止向香港用戶提供順豐送貨選項，而京
東則在港推出滿２９９元免運費最快次日送貨上門，無疑令順豐倍感壓力。
　
＊速運業務單票收入十年低＊
　
　　盡管「電商件（經濟快遞）」佔順豐業務收入比例極低（上半年不到１０％），但貓（淘天
）狗（京東）兩大電商巨頭聯手，相當於堵住順豐的電商增量市場之路；此外，盡管順豐的核心
業務時效快遞續推動營收雙位數增長，但速運業務單票收入１０月僅錄１４﹒６４元人幣，錄十
年最低，背後或是「以價換量」的苦衷。
　
　　為此，發力開拓海外市場或是差異化突圍的利器，順豐今次招股就擬將集資所得約４５％用
於加強國際及跨境物流能力。此布局早在順豐謀劃８年，在湖北鄂州投資、建設、運營花湖機場
（總投資３２０億元，２０２２年１１月正式開通），將其打造成「空中出海口」，以及
２０２１年斥資逾１７５億元收購嘉里物流（００６３６）５１﹒５％股權即已顯露。
　　　　　
＊１０位基石投資者陣容強大＊
　
　　順豐的業務規模和公司價值「亞洲第一、全球前三」的願景，似乎受到一眾重量級基石投資
者的垂青。包括橡樹資本、小米、大摩、太保、信和置業等１０位基石投資者，將合共認購約
２﹒０５億美元股份。
　
　　陣容相當強大，不過，如回想順豐旗下２０２１年５月上市的順豐房託（０２１９１），擁
有國家隊背景的中國東方資產管理擔任基石投資者，最新股價仍低於招股價；另一隻２０２１年
１２月上市的順豐同城（０９６９９），亦於招股價下潛水。較Ａ股折讓最多三成的順豐港股是
否買得過？在上市前豪派特別息及中期息，醉翁之意或已不言而喻。

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