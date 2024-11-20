《駐京專電》國務院部署歲末治理欠薪工作，暢通維權渠道

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院就業促進和勞動保護工作領導小組
召開治理欠薪冬季行動動員部署視頻會。會議要求，要紮實開展治理欠薪冬季行動，狠抓責任落
實，集中協同發力，暢通維權渠道，開展隱患排查，突出重點整治，分類施策、集中攻堅，依法
從嚴從實糾治各類欠薪問題，全力保障農民工工資報酬權益，維護社會大局穩定。
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20/11/2024 10:24
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