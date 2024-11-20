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AH股新聞

20/11/2024 10:30

【烏鎮大會】丁薛祥：尊重各國網絡主權，讓數字化成果惠及各國

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日烏鎮專電》國務院副總理丁薛祥今日在烏鎮舉行的
２０２４世界互聯網大會開幕式上表示，當前互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等技術不斷取
得突破，正在全面賦能經濟社會發展，但是數字鴻溝在擴大，網絡安全形勢更加嚴峻，國際社會
比以往任何時候都更加需要協調，共同推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段。
　
　　對此，他提出四條建議，一是完善全球治理，踐行共商、共建、共享的全球治理觀，尊重各
國網絡主權，增強新興市場國家和發展中國家的代表性和話語權，推動構建更加公平合理、開放
包容、安全穩定、富有生機活力的網絡空間。
　
　　二是加強協同和創新，積極拓展人工智能、大數據、區塊鏈領域的合作，強化基礎研究和前
沿技術，加強國際創新創業合作和技術轉移轉化，發揮企業科研機構的創新主體作用，促進新技
術新應用迭代升級。
　
　　三是強化公平問題，促進互聯網發展成果全球共享，幫助發展中國家積極推進信息化，加強
人工智能、智能交通、智慧能源等新型基礎設施建設，讓他們搭上數字經濟發展。深化數字化人
才培養工作，加強關鍵民生領域信息技術推廣應用，持續拓展遠程醫療、在線教育等服務應用，
讓數字化成果更好地惠及各國。
　
　　四是堅持依法依規提升網絡安全防護，深化網絡空間安全合作，打擊各類網絡違法犯罪行為
，妥善應對人工智能等科技發展帶來的規則衝突、社會風險、倫理挑戰。

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