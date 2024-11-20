《神州頭條》財經報章頭版摘要：多隻大型寬基股票ＥＴＦ宣布降費

《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席二十國集團領導人第十九次峰會並發表講話

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當地時間１１月１８日上午，國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次

峰會。在峰會第一階段圍繞「抗擊飢餓與貧困」議題討論時，習近平發表題為《建設一個共同發

展的公正世界》的重要講話。



中證監：資本市場長期向好底層邏輯將更穩固

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中證監主席吳清１９日在第三屆國際金融領袖投資峰會上致辭時表示，相信隨著一系列增量政策

舉措逐步落地、加力見效，隨著資本市場全面深化改革扎實推進，資本市場長期向好的底層邏輯

將更加穩固，也將更好服務中國式現代化發展大局。



多隻大型寬基股票ＥＴＦ降費

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１１月１９日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人公布，將旗下大

型寬基股票ＥＴＦ管理費率、托管費率分別調降至０﹒１５％、０﹒０５％，其中包括６隻規模

超千億元的股票ＥＴＦ。





《上海證券報》



多隻大型寬基股票ＥＴＦ宣布降費

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多隻寬基股票ＥＴＦ宣布降費。１９日晚間，華夏基金、華泰柏瑞基金、易方達基金、嘉實基金

、南方基金、華安基金等多家基金公司公告稱，將調降旗下大型寬基股票ＥＴＦ管理費率、托管

費率。其中，管理費率統一調降至０﹒１５％，托管費率統一調降至０﹒０５％。



中證監：資本市場長期向好的底層邏輯將更加穩固

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中證監主席吳清１９日在香港舉行的第三屆國際金融領袖投資峰會上表示，中證監將堅持以改革

促發展、促穩定，著力健全投資和融資相協調的資本市場功能，加快形成支持科技創新的多層次

市場體系和支持「長錢長投」的政策體系，抓緊健全強監管、防風險的制度機制，多舉措強化投

資者保護實效，不斷提升市場的吸引力、競爭力和內在穩定性。



發展改革委將對「兩新」政策「加力擴圍」

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發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超１９日在新聞發布會上表示，隨著各項政策特別是一

攬子增量政策落地見效，１０月以來，經濟運行總體保持回升向好態勢，且１１月、１２月經濟

運行有望延續１０月以來回升向好的態勢。展望２０２５年，中國經濟發展的有利條件和支撐因

素依然較多。





《證券時報》



習近平出席二十國集團領導人第十九次峰會並發表講話

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當地時間１１月１８日上午，國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次

峰會。在峰會第一階段圍繞「抗擊飢餓與貧困」議題討論時，習近平發表題為《建設一個共同發

展的公正世界》的重要講話。



中證監：強化投資者保護實效，深化資本市場雙向開放

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中證監主席吳清１９日在香港參加國際金融領袖投資峰會時表示，中證監將著力健全投資和融資

相協調的資本市場功能，加快形成支持科技創新的多層次市場體系和支持「長錢長投」的政策體

系，多舉措強化投資者保護實效，深化資本市場雙向開放，進一步便利跨境投融資，不斷提升市

場的吸引力、競爭力和內在穩定性。



發改委：年內經濟運行延續向好，明年政策空間充足

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發改委新聞發言人李超昨日在新聞發布會上表示，隨著存量政策持續顯效、增量政策有效落實、

政策組合效應不斷釋放，１１月、１２月經濟運行有望延續１０月份以來回升向好的態勢。目前

國家發改委正與各方面共同發力，努力實現全年經濟增長預期目標。展望２０２５年，中國經濟

發展的有利條件和支撐因素依然較多。（ｌｃ）

