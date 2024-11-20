《神州經脈》ＬＰＲ如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕

《神州經脈》１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期維持不變，滬深股市今日低開反

彈，深成指及創業板指午後曾漲逾１％，收市時，滬綜指升０﹒６６％，連升兩個交易日，收報

３３６７﹒９９點，深成指升０﹒７８％，創業板升０﹒５％。滬深兩市全日成交額１﹒６１萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日增５６２億元或３﹒６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開低走，收報７﹒２４２２，較上個交易日４時

３０分收盤價跌２３點子。人民幣兌一美元中間價報７﹒１９３５，為本周以來最低，較上個交

易日跌２４點子，上個交易日報７﹒１９１１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日在烏鎮舉行的２０２４世界互聯網大會開幕式上發表視頻致詞稱，當

前新一輪科技革命和產業變革迅速發展，人工智能等新技術方興未艾，大幅提升了人類認識世界

和改造世界的能力，同時也帶來了一系列難以預知的風險挑戰。中國願同世界各國一道把握信息

革命發展的歷史機遇，攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民、造福世界。



２﹒ 國務院副總理丁薛祥今日在烏鎮舉行的２０２４世界互聯網大會開幕式上表示，當前互聯

網、大數據、人工智能、區塊鏈等技術不斷取得突破，正在全面賦能經濟社會發展，但是數字鴻

溝在擴大，網絡安全形勢更加嚴峻，國際社會比以往任何時候都更加需要協調，共同推動構建網

絡空間命運共同體邁向新階段。



３﹒ 人民銀行公布１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），一年期、五年期以上ＬＰＲ均維持不

變，分別為３﹒１％、３﹒６％。業內已普遍預期本月ＬＰＲ保持穩定。



４﹒ 美國總統當選人特朗普宣布，提名過渡團隊共同主席、金融服務公司行政總裁盧特尼克

（Ｈｏｗａｒｄ Ｌｕｔｎｉｃｋ）出任商務部長。盧特尼克亦將會領導美國的關稅和貿易議程

，額外直接負責美國貿易代表辦公室。盧特尼克對中國態度強硬，同時是加徵關稅的大力支持者

，尤其是針對中國的關稅。



５﹒ 標普發表報告分析美國徵收６０％關稅對中國影響，認為中國經濟以及國內一批依賴對美

出口的行業或將遭遇沉重衝擊，企業將難以把升高的關稅成本轉嫁給消費者，而國際公司難以將

供應鏈從中國轉移。６０％的關稅，估算令２０２５年中國經濟增速或將因此減少２﹒３個百分

點，２０２６年少２﹒８個百分點，導致２０２６年增速顯著低於２％。



６﹒ 東盟防長擴大會議將於周四（２１日）在老撾舉行，中國據報拒絕在會議期間，安排防長

董軍與美國防長奧斯汀會面。有媒體報道稱，中國拒絕中美防長會面的原因，與美國近期對台軍

售有關。美國國防部發言人辛格周二（１９日）證實，中美防長將不會在這次會議期間會面。



７﹒ 繼上海及北京之後，深圳宣布自１２月１日取消該市普通住房和非普通住房標準，並對相

關徵稅問題予以明確。另外，深圳今日啟動保障性租賃住房項目的配租工作，此次共推出房源

２７０５套，面向符合條件的市民配租，租金約為市場價格的六折。本次配租的房源分布在深圳

市光明區、坪山區、大鵬新區，共７個項目２７０５套保障性租賃住房。



８﹒ 上海迪士尼度假區今日宣布，將於１２月２３日起正式實行一人一票實名制購票政策。這

一全新政策也與國內大部分旅遊目的地的相關政策保持一致。（ｃｔ）

