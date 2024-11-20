《鍾之日記》港股悶聲三連漲，首富開聲山泉弱

《鍾之日記》１１月２０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



地緣政治局勢再度緊張，候任美國總統特朗普又宣布任命對華鷹派人士出任商務部長，港股

連升兩日後今早低開低走，午後隨著Ａ股持續造好，恒指重回升軌，幾番掙扎下，收報

１９７０５，升４１點或０﹒２％。港股全日悶市，主板成交近１１４７億元，為９月１７日以

來新低。



＊Ａ股低開反彈，ＡＩ概念集體走強＊



１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期維持不變，滬深股市今日低開反彈，深成指及

創業板指午後曾漲逾１％，收市時，滬綜指升０﹒６６％，連升兩個交易日，報３３６７﹒９９

點；深成指升０﹒７８％，創業板升０﹒５％。滬深兩市全日成交額１﹒６１萬億元人民幣，較

上個交易日增３﹒６％。



世界互聯網大會烏鎮峰會今天開幕，國家主席習近平透過視頻致辭，提到要把握網絡發展大

勢，加快推動網絡空間創新和安全發展，又指中國願意與世界各國共同構建網絡空間命運共同體

。據了解，在本屆大會上，人工智能板塊成熱門議題。烏鎮峰會首次把會務服務結合ＡＩ所打造

的智能體「桐小烏」也正式亮相。



ＡＩ應用相關板塊集體走強，Ｓｏｒａ概念全日漲５﹒５％，智譜ＡＩ升４﹒８％，

ＡＩＧＣ概念升４﹒５％，互聯網行業指數亦飆５％。券商分析，海內外ＡＩ大模型持續迭代更

新，ＡＩ應用加速落地，有望進一步提升對ＡＩ算力的需求，同時帶動ＡＩＰＣ、具身智能等

ＡＩ終端的需求，建議關注相關板塊。



＊鍾睒睒談共同富裕轟拼多多，農夫山泉收跌＊



農夫山泉（０９６３３）董事長鍾睒睒今日在江西信豐以「只有一根籐上連著的瓜，才能有

與農民同頻共振的情」為題做演講。談及共同富裕，鍾睒睒說，「農民工去城裏致富，這是年輕

人。一旦到了五六十歲，勞動力被搾干，他沒有辦法安度晚年」。鍾睒睒表示，「但在江西信豐

，２００萬農民可以安度晚年，我們希望和農民同頻共振。」



鍾睒睒透露，「聽到『共同富裕，捐多少錢』的問題時，我們很受傷。作為上市公司，每年

虧多少錢都有帳目。」他認為，修橋鋪路不應該是他這樣的企業家做，「我應該去扶持產業，不

僅僅是幫助農民，也是幫助提升國家的競爭力。」



此外，鍾睒睒再次談起「看不起直播帶貨的企業家」。他表示，「你看了產品的表象，並不

能確定產品的質量，當你能確定產品質量時，你必須要深入其中」。鍾睒睒昨日更炮轟拼多多，

認為企業要儘量把價格拉上去，「互聯網平台讓價格體系下降，尤其是拼多多這樣的價格體系，

對中國品牌，對中國產業是一種巨大傷害」。鍾睒睒指出，「這種價格導向，政府沒有干預，是

失職的」。農夫山泉今日股價下調，收跌１﹒９％。



＊花旗料末季平均利潤降，小鵬績後挫３％＊



小鵬汽車（０９８６８）公布第三季業績，期內淨虧損收窄至１８﹒１億元（人民幣．下同

），去年較去年同期虧損３８﹒９億元按年收窄約５３﹒５％，每股虧損０﹒９５元；經調整淨

虧損亦收窄至１５﹒３億元，較去年同期虧損２７﹒９億元按年收窄約４５％。



小鵬第三季汽車總交付量約４﹒６５萬輛，按年增加１６﹒３％，高過預期；總收入為

１０１億元，按年升１８﹒４％，按季增２４﹒５％。其中，汽車銷售收入為８８億元，按年升

１２﹒１％，按季升２９％。受惠上季汽車毛利率由負轉正，錄得８﹒６％，帶動整體毛利率錄

得１５﹒３％，去年同期為負２﹒７％。



公司預期今年第四季汽車交付量將介乎８﹒７萬至９﹒１萬輛，按年增加約４４﹒６％至

５１﹒３％，超過市場預期的７﹒４萬輛；總收入將介乎１５３億至１６２億元，按年增加約

１７﹒２％至２４﹒１％，勝於預期的１４７﹒１億元。



小鵬汽車業績理想，第四季指引超預期，然而花旗在報告中警告，小鵬汽車Ｍｏｎａ

Ｍ０３銷量的成長可能會拉低第四季度的平均售價和利潤率，還預計競爭對手將在未來幾個月推

出新款車型，這將在本就擁擠的中國市場上進一步加劇競爭。



小鵬汽車股價跌約３﹒１％，報５０﹒３５港元；其他新能源車股也走弱，蔚來

（０９８６６）挫３﹒７％，比亞迪（０１２１１）跌１﹒２％，理想（０２０１５）軟

０﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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