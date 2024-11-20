《Ａ股焦點》晨鳴紙業Ａ跌停，１８億債務逾期，逾７１％產能停產

《經濟通通訊社２０日專訊》業績承壓後，造紙龍頭企業，被稱為「紙茅」的晨鳴紙業

（０１８１２）（深：０００４８８）又陷入流動資金緊張困境。昨日（１９日）晚間，晨鳴紙

業發布關於公司部分債務逾期暨部分銀行帳戶被凍結的公告，同時還指出部分生產基地限產、停

產。



晨鳴紙業Ａ股今日開盤跌停，報３﹒３７元（人民幣．下同）；Ｈ股現大跌逾２７％。



＊逾期債務本息超１８億，被凍結銀行帳戶６５個＊



公告指，截至２０２４年１１月１８日，公司及子公司累計逾期的債務本息金額合計

１８﹒２０億元，佔公司最近一期經審計淨資產的１０﹒９１％。公司為子公司相關融資提供連

帶責任保證擔保，對應逾期金額為５﹒７４億元，約佔公司最近一期經審計淨資產的３﹒４４％

。



截至２０２４年１１月１８日，公司及子公司累計被凍結銀行帳戶數量為６５個，公司及子

公司累計被凍結銀行帳戶數量為６５個，佔公司及子公司銀行帳戶總數的８﹒４７％，被凍結銀

行帳戶凍結金額累計６４８３﹒７萬元。



＊部分生產基地限產停產，佔總產能逾７１％＊



公告還指出多條風險提示。三季度以來，公司主要產品價格特別是白卡紙價格持續走低，公

司經營虧損嚴重，疊加部分金融機構壓縮公司貸款規模，導致公司流動資金緊張。為減少虧損，

１１月份以來公司對部分生產基地進行了限產、停產。



截至本公告披露日，公司壽光基地１條白卡紙生產線、１條文化紙生產線和１條銅版紙生產

線、湛江基地化學漿生產線、１條文化紙生產線和１條白卡紙生產線、江西基地及吉林基地臨時

停產，停機漿、紙產能７０３萬噸，佔總產能的７１﹒７％，影響月度漿紙產量約５８萬噸、紙

銷量約３５萬噸。（ｊｑ）

