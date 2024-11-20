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AH股新聞

20/11/2024 10:39

《Ａ股焦點》晨鳴紙業Ａ跌停，１８億債務逾期，逾７１％產能停產

　　《經濟通通訊社２０日專訊》業績承壓後，造紙龍頭企業，被稱為「紙茅」的晨鳴紙業
（０１８１２）（深：０００４８８）又陷入流動資金緊張困境。昨日（１９日）晚間，晨鳴紙
業發布關於公司部分債務逾期暨部分銀行帳戶被凍結的公告，同時還指出部分生產基地限產、停
產。
　
　　晨鳴紙業Ａ股今日開盤跌停，報３﹒３７元（人民幣．下同）；Ｈ股現大跌逾２７％。
　
＊逾期債務本息超１８億，被凍結銀行帳戶６５個＊
　
　　公告指，截至２０２４年１１月１８日，公司及子公司累計逾期的債務本息金額合計
１８﹒２０億元，佔公司最近一期經審計淨資產的１０﹒９１％。公司為子公司相關融資提供連
帶責任保證擔保，對應逾期金額為５﹒７４億元，約佔公司最近一期經審計淨資產的３﹒４４％

　
　　截至２０２４年１１月１８日，公司及子公司累計被凍結銀行帳戶數量為６５個，公司及子
公司累計被凍結銀行帳戶數量為６５個，佔公司及子公司銀行帳戶總數的８﹒４７％，被凍結銀
行帳戶凍結金額累計６４８３﹒７萬元。
　
＊部分生產基地限產停產，佔總產能逾７１％＊
　
　　公告還指出多條風險提示。三季度以來，公司主要產品價格特別是白卡紙價格持續走低，公
司經營虧損嚴重，疊加部分金融機構壓縮公司貸款規模，導致公司流動資金緊張。為減少虧損，
１１月份以來公司對部分生產基地進行了限產、停產。
　
　　截至本公告披露日，公司壽光基地１條白卡紙生產線、１條文化紙生產線和１條銅版紙生產
線、湛江基地化學漿生產線、１條文化紙生產線和１條白卡紙生產線、江西基地及吉林基地臨時
停產，停機漿、紙產能７０３萬噸，佔總產能的７１﹒７％，影響月度漿紙產量約５８萬噸、紙
銷量約３５萬噸。（ｊｑ）

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