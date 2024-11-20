【提振內房】深圳自下月起取消普通住房和非普通住房標準

《經濟通通訊社２０日專訊》繼上海及北京之後，深圳市住房和建設局等三部門昨晚宣布，

自１２月１日取消該市普通住房和非普通住房標準，並對相關徵稅問題予以明確。分析人士認為

，政策的出台進一步降低了住房交易稅費成本，有利於提振市場信心和穩定預期，促進房地產市

場平穩健康發展。



根據《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，在個人出售住房增值稅方面，深圳市取消

普通住房和非普通住房標準後，個人將購買２年以上（含２年）的住房對外銷售的，免徵增值稅

。個人將購買不足２年的住房對外銷售的，按照５％的徵收率全額繳納增值稅。



在個人購買住房契稅方面，深圳市適用與全國統一的個人購房契稅優惠政策。對個人購買家

庭唯一住房，面積為１４０平方米及以下的，減按１％的稅率徵收契稅；面積為１４０平方米以

上的，減按１﹒５％的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為１４０平方米及以下

的，減按１％的稅率徵收契稅；面積為１４０平方米以上的，減按２％的稅率徵收契稅。



通知還明確，對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和

應納稅額的，根據規定實行個人所得稅核定徵稅，以轉讓收入的１％核定應納個人所得稅額。

（ｒｙ）

