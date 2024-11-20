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AH股新聞

20/11/2024 09:53

【傾力救市】韓文秀：要完善想消費、敢消費、能消費的政策環境

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中央財辦副主任韓文秀表示，加快培育完整內需體系，要增強
消費對經濟增長的基礎作用，加快完善「想消費」「敢消費」「能消費」的政策環境，規範壓減
對消費的限制措施，對可以依靠市場充分競爭提升供應質量的服務消費領域放寬准入限制。
　
　　韓文秀在《學習時報》撰文指，更好發揮投資關鍵作用，建立政府投資支持基礎性、公益性
、長遠性重大項目建設長效機制，完善激發社會資本投資活力及促進投資落地機制，引導社會資
本參與重大工程及補短板領域建設。統籌「硬建設」和「軟建設」，高質量推進「兩重」項目建
設。
　
＊健全發展新質生產力體制機制，健全保障及改善民生制度體系＊
　
　　他強調，要充分發揮大國經濟縱深廣闊的優勢，堅持擴大內需這個戰略基點，釋放巨大而持
久的經濟發展動能。他又指出，要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全保障及改善民生
制度體系。同時，還要健全高質量充分就業促進機制，健全社會保障體系，完善基本養老保險全
國統籌制度，推進基本醫療保險省級統籌，健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社保制
度。（ｒｙ）

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