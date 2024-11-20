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AH股新聞

20/11/2024 15:04

【人行操作】分析：進入政策觀察期，年內降準有望降息料審慎

　　《經濟通通訊社２０日專訊》在１０月「頂格」下調後，中國１１月貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）今日如預期按兵不動。據《路透》報道，在前期連續祭出政策大禮包後，中國１０月
經濟基本面初現積極信號，樓市回暖跡象亦明顯，短期料進入政策觀察期；考慮銀行淨息差壓力
仍大，短期ＬＰＲ調降動力亦不足。
　
　　分析人士並指出，美國經濟亦顯韌性，新任總統特朗普令未來美聯儲降息止步疑慮升溫；但
國內料仍將「以我為主」，經濟穩增長壓力下，置換地方債密集發行在即，且此前人行已預告年
內將繼續降準，更多寬鬆可期，不過考慮到匯率及內外均衡料降息將審慎。
　
　　東方金誠宏觀研究團隊王青等稱：「１１月ＬＰＲ報價保持不動，根本原因在於一攬子增量
政策出台後，１０月宏觀經濟景氣度上行，樓市顯著回暖，主要經濟指標普遍改善，當前進入政
策效果觀察期。」目前重點是將９月的政策性降息及１０月ＬＰＲ報價大幅下調效應向實體經濟
傳導，引導企業和居民融資成本下行，持續激發投資和消費動能，推動房地產市場止跌回穩。年
底前經濟運行有望延續回升態勢，政策利率將保持穩定，ＬＰＲ也將繼續保持不變。（ｒｙ）

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