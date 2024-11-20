《中國要聞》深圳中院裁定柔宇科技破產，６０億美元獨角獸隕落

《經濟通通訊社２０日專訊》備受爭議的柔性面板廠商柔宇正式被宣告破產。深圳市中級人

民法院（以下簡稱深圳中院）１８日裁定，柔宇科技及其子公司柔宇顯示和柔宇電子破產。



柔宇顯示、柔宇電子均為柔宇科技全資子公司。因此本次深圳中院的三份破產公告，意味著

柔宇科技正式破產。按照企業破產法，一旦被裁定破產，法院將會指定破產管理人，進行債權登

記、破產重整或清算。



法院公告顯示，依據管理人對三家公司現有資產及負債的調查結果，可以認定它們無法清償

到期債務，且資產不足以清償全部債務。



＊曾打破世界紀錄，但產品長期沒有規模應用場景＊



此前，２０２４年３月，深圳中院公布，上述三家企業被申請破產。４月，柔宇科技破產審

查一案於深圳市中級人民法院舉行聽證會，此次破產審查申請由被欠薪的部分柔宇科技員工（包

括在職與離職）提出，共有３００多人參與，且還有員工在陸續加入。據員工方統計，他們共被

拖欠工資合計約６０００萬元（人民幣．下同），加上公司此前承諾的股權等合計上億元。其中

被拖欠工資時間最長的１７個月，平均被拖欠１５個月左右。



公開資料顯示，柔宇科技成立於２０１２年，創始人為斯坦福大學博士劉自鴻，主營業務是

柔性ＯＬＥＤ（有機發光二極管）屏幕。２０１４年７月，柔宇科技創造了打破世界紀錄的新型

超薄彩色柔性顯示屏，其厚度僅有０﹒０１毫米，卷曲半徑可達１毫米。



不過，其宣稱自研的非主流技術路線，可使柔性屏具備低成本、高良率的特性，實現「彎道

超車」，但產品卻長期沒有規模應用場景。



２０１２年成立以來，柔宇科技一共獲得９輪共計６１﹒９７億元的股權融資和３６﹒５３

億元的債權融資，到２０２０年，柔宇科技的估值最高曾達６０億美元。其間，柔宇科技多次嘗

試ＩＰＯ，但最終無緣資本市場，最終於２０２１年年底，柔宇科技陸續被曝出陷入資金困境。

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